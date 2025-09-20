મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનનો પહેલો તબક્કો ક્યારે શરૂ થશે?

રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનો ભારતના અર્થતંત્ર પર એટલો જ પ્રભાવ પડશે જેટલો જાપાનમાં 60 વર્ષ પહેલાં બુલેટ ટ્રેનના લોન્ચિંગમાં થયો હતો. તેમણે શનિવારે શિલ્ફાટા અને ઘનસોલ વચ્ચે 4.88 કિલોમીટર લાંબી ટનલના પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આ નિવેદન આપ્યું હતું. રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે જેમ જાપાનની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેને ટોક્યો, નાગોયા અને ઓસાકાને જોડીને દેશના અર્થતંત્રને વેગ આપ્યો હતો, તેવી જ રીતે ભારતમાં આ પ્રોજેક્ટ આણંદ, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, વાપી અને મુંબઈને જોડતો એક નવો આર્થિક કોરિડોર બનાવશે.
બુલેટ ટ્રેનના આ ફાયદા હશે
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ટ્રેન સમય બચાવશે, વેપાર વધારશે અને જ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના આદાનપ્રદાનને સરળ બનાવશે. દેશના અર્થતંત્રને થતા ફાયદા પ્રારંભિક રોકાણ કરતાં ઘણા વધારે છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે સુરત-બિલિમોરા વિભાગ પર ડિસેમ્બર 2027 માં પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનની યાત્રા શરૂ થશે.
તે 2028 માં થાણે પહોંચશે અને 2029 સુધીમાં બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ સાથે જોડાશે. હાલમાં, ગુગલ મેપ્સ પર મુંબઈથી અમદાવાદનું અંતર 9 કલાકમાં પૂર્ણ થશે, પરંતુ બુલેટ ટ્રેન ફક્ત 2 કલાક અને 7 મિનિટમાં પૂર્ણ થશે. આ ટનલ ન્યુ ઓસ્ટ્રિયન ટનલીંગ મેથડ (NATM) નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. તે એક સિંગલ ટ્યુબ ટનલ છે જેની બંને બાજુ ટ્રેક છે. તેના બાંધકામ દરમિયાન મુખ્ય તકનીકી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, જેમ કે 40 મીટર લાંબા ગર્ડર્સ અને સિંગલ-ટનલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. જાપાને આ નવીનતાની પ્રશંસા કરી છે.
સામાન્ય લોકો મુસાફરી કરી શકશે
રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ ટ્રેન મધ્યમ વર્ગ માટે પરિવહનનું માધ્યમ હશે, જેના ભાડા વાજબી રહેશે. મુસાફરોને ટિકિટ રિઝર્વ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં; તેઓ ફક્ત સ્ટેશન પર આવીને ટ્રેનમાં ચઢી શકશે. પીક અવર્સ દરમિયાન, દર અડધા કલાકે એક ટ્રેન દોડશે, અને ભવિષ્યમાં, દર 10 મિનિટે એક બુલેટ ટ્રેન ઉપલબ્ધ થશે.