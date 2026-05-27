મેંગો પુડીંગ ડેઝર્ટ

અગનગોળા વરસે એવી ગરમી વરસતી હોય એવા દિવસોમાં આઈસ્ક્રીમ કરતાં ઓછા સમયમાં બની જતું, કંઈક અલગ સ્વાદવાળું કેરીનું ડેઝર્ટ પુડીંગ બાળકોને ભાવશે!
સામગ્રીઃ દૂધ અડધો લિટર, કસ્ટર્ડ પાઉડર 1½ ટે.સ્પૂન, સાકર 2 ટે.સ્પૂન, એલચી પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન, પાકી કેરી 2, મિલ્ક ક્રીમ 200 ગ્રામ, વેનિલા એસેન્સ ½ ટી.સ્પૂન, બદામ-કાજુ-પિસ્તાની કાતરી
રીતઃ એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં દૂધ ઉકળવા માટે મૂકો. પહેલીવાર દૂધમાં ઉભરો આવે એટલે તેમાંથી ચાર ટે.સ્પૂન દૂધ એક વાટકીમાં કાઢી લો.
ફરીથી દૂધ ઉકળે એટલે 10 મિનિટ બાદ તેમાં સાકર મેળવી દો. ત્યારબાદ તેમાંથી અડધી વાટકી દૂધ લઈ તેમાં કસ્ટર્ડ પાઉડર મેળવી દો. આ કસ્ટર્ડવાળું દૂધ કઢાઈમાં મેળવીને એલચી પાઉડર પણ મેળવી દો. ગેસ ધીમો રાખીને દૂધને ઉકળવા દો.
પાકી કેરી ધોઈને છોલીને, સુધારી લીધા બાદ કેરીના થોડા ટુકડા બાઉલમાં રાખીને બાકીના ટુકડા મિક્સીમાં પીસીને પલ્પ તૈયાર કરી લો. કઢાઈમાંનું દૂધ ઘટ્ટ થવા લાગે એટલે કેરીનો 3 ચમચા જેટલો પલ્પ તેમાં મેળવી દો. ગેસ બંધ કરી દો.
અગાઉ 4 ટે.સ્પૂન દૂધ જે બાઉલમાં કાઢ્યું હતું. તેમાં એક એક કરીને ટોસ્ટ પલાળીને કાઢી લઈ એક મોટા બાઉલમાં મૂકતા જાવ. વધેલું દૂધ ટોસ્ટ ઉપર રેડી દો. ત્યારબાદ કસ્ટર્ડવાળું દૂધ ઉપરથી રેડી દો. આ બાઉલને ફ્રીજમાં 15 મિનિટ માટે મૂકી રાખો.
તે દરમ્યાન, ક્રીમને એક બાઉલમાં કાઢી લો અને તેને જેરણી અથવા બ્લેન્ડર વડે 2-3 જેરી લો. હવે તેમાં સાકર તેમજ વેનિલા એસેન્સ પણ મેળવી દો અને ફરીથી બ્લેન્ડર ફેરવીને ઘટ્ટ બનાવી લો.
આ મિશ્રણને ટોસ્ટવાળા મિશ્રણ ઉપર પાથરી દો. ઉપરથી તેને બાકી રાખેલા મેન્ગો પલ્પ, કેરીના થોડા ટુકડા તેમજ ડ્રાઈફ્રુટની કાતરીથી સજાવી દો.