એકદમ સહેલાઈથી બની જાય અને બહુ જ સ્વાસ્થ્યવર્ધ મગની દાળના પિઝા બાળકોને ભાવશે ખરાં!
સામગ્રીઃ મગની ફોતરા વગરની દાળ 1 કપ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ, લીલા મરચાં 2-3, બેકીંગ સોડા ¼ ટી.સ્પૂન, મોઝરેલા ચીઝ 1 કપ, કાંદો 1, સિમલા મરચાં નાના ચોરસ ટુકડામાં સમારેલાં 1 કપ, ઘી અથવા તેલ, પિઝા સોસ, ઓરેગેનો 1 ટે.સ્પૂન, ચિલી ફ્લેક્સ 1 ટે.સ્પૂન, બેકીંગ પાઉડર 2 ચપટી, બાફેલા કોર્ન 1 કપ, પનીર 100 ગ્રામ
રીતઃ મગની પીળી દાળ એટલે કે ફોતરા વગરની દાળને ધોઈને પાણીમાં આખી રાત માટે અથવા 7-8 કલાક માટે પલાળી રાખો. ત્યારબાદ તેમાંનું પાણી નિતારી લઈ મિક્સીમાં લઈ તેમાં આદુનો ટુકડો, લીલા મરચાં, સ્વાદ મુજબ મીઠું તેમજ પા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને બારીક ખીરું દળી લો.
આ ખીરામાં બેકીંગ પાઉડર મેળવીને ચમચા વડે હલાવી લો. ગેસ ઉપર નોનસ્ટીક પેન ગરમ કરવા મૂકો. તે ગરમ થાય એટલે ગેસની આંચ ધીમી કરીને બે કળછી જેટલું મગની દાળનું ખીરું ફેલાવીને ગોળાકાર પાથરી દો. અથવા નાના 2-3 પિઝા પણ બનાવી શકાય. પિઝા નીચેથી શેકાય એટલે કે 4-5 મિનિટ બાદ તેને ઉથલાવી દો. તેની ઉપર ચમચી વડે પિઝા સોસ લગાડી લો. ત્યારબાદ તેની ઉપર મોઝરેલા ચીઝ ઝીણાં ટુકડામાં કરીને ફરતે ગોઠવી દો. ત્યારબાદ કાંદાની સ્લાઈસ, પનીરના ટુકડા, બાફેલા કોર્ન, સિમલા મરચાંના ટુકડા ગોઠવીને ઉપરથી ફરીથી થોડું ચીઝ ભભરાવીને પેન ઢાંકીને પાંચેક મિનિટ થવા દો. ગેસની આંચ ધીમી રાખવી. ચીઝ ઓગળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી, પેન નીચે ઉતારી લઈ, થોડું ઠંડું થાય એટલે પિઝા કટરથી પિઝા કટ કરીને પીરસો.