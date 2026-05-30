મમરાના પૌંઆનો નાસ્તો

સહેલાઈથી બનતો, સ્વાદમાં બટેટા પૌંઆ જેવો લાગતો મમરામાંથી બનતો પૌંઆનો નાસ્તો કર્ણાટકનો પ્રખ્યાત નાસ્તો છે.

સામગ્રીઃ મમરા 100 ગ્રામ, કાંદો 1, બટેટું 1, ટામેટું 1, શીંગદાણા 2 ટે.સ્પૂન, કોથમીર ધોઈને સમારેલી ½ કપ, રાઈ ½ટી.સ્પૂન, જીરૂ ½ટી.સ્પૂન, હીંગ ¼ટી.સ્પૂન, તેલ 2ટે.સ્પૂન, હળદર ½ટી.સ્પૂન, લીંબુનો રસ 1 ટે.સ્પૂન, ચણાના લોટની સેવ 2 ટે.સ્પૂન

રીતઃ મમરાને એક બાઉલમાં લઈ તે ડૂબે તેટલું પાણી તેમાં રેડીને એકાદ મિનિટ બાદ મમરાને હાથમાં લઈ દાબીને તેમાંથી પાણી નિતારી લો અને મમરાને એક સ્ટીલની ચાળણીમાં મૂકી દો. જેથી વધારાનું પાણી તેમાંથી નિતરી જાય.

કાંદા, બટેટા તેમજ ટામેટાંને અલગ અલગ ઝીણાં ચોરસ સમારી લો. લીલા મરચાંને ઝીણાં ગોળ સમારી લો.

એક કઢાઈમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરી તેમાં શીંગદાણા શેકીને કાઢી લો. હવે એ જ તેલમાં રાઈનો વઘાર કરો. રાઈ તતડે એટલે જીરૂ તેમજ હીંગનો વઘાર કરી, હળદર, કળી પત્તાના પાન અને સમારેલાં લીલા મરચાં ઉમેરી દો. હવે તેમાં સમારેલો કાંદો વઘારીને એકાદ મિનિટ સાંતળીને ઝીણાં સમારેલાં બટેટા ઉમેરી દો. ઢાંકણ ઢાંકીને 1-2 મિનિટ બાદ સમારેલાં ટામેટાં મેળવી દો. કઢાઈ ઢાંકીને ગેસની ધીમી આંચે બટેટા તેમજ ટામેટાં ચઢવા દો.

બટેટા તેમજ ટામેટાં ચઢી જાય એટલે પલાળેલાં મમરા તેમજ સાંતળેલા શીંગદાણા તેમજ લીંબુનો રસ તેમાં મેળવી દો.

મમરાના પૌંઆનો નાસ્તો પ્લેટમાં પીરસો ત્યારે ઉપર સમારેલી કોથમીર અને ચણાના લોટની સેવ ભભરાવીને પીરસો.

