ઈન્સ્ટન્ટ ચીઝ કોર્ન ઢોકળા

આ ઈન્સ્ટન્ટ ઢોકળા ટિફિનમાં પણ આપી શકાય છે. જે બાળકોને પ્રિય બની શકે છે!
સામગ્રીઃ રવો 2 કપ, ખાટું દહીં 1 કપ, સિમલા મરચું 1, કાંદો 1, અમેરિકન મકાઈના દાણા 1 કપ, આદુ-મરચાંની પેસ્ટ 1 ટે.સ્પૂન, લસણની કળી 8-10 ખમણેલી, ઈનો ફ્રુટ સોલ્ટ 2 ટી.સ્પૂન, હળદર પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન, લાલમરચાં પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન, ચીઝ સ્લાઈસ 4, ધોઈને સમારેલી કોથમીર અડધો કપ, લીલી તીખી ચટણી 1 કપ,
રીતઃ રવામાં દહીં તેમજ અડધો કપ પાણી મેળવીને મિશ્રણ ઢાંકીને 15 મિનિટ રાખી મૂકો. મિશ્રણ સહેજ ઢીલું હોવું જોઈએ. રવાને કારણે તે ઘટ્ટ થઈ શકે છે.
ઢોકળામાં ભરવા માટેનું પૂરણ તૈયાર કરવા માટે મકાઈના દાણા બાફી લેવા. ત્યારબાદ એક બાઉલમાં મકાઈના દાણા લઈ તેમાં કાંદો તેમજ સિમલા મરચું બારીક સમારીને ઉમેરવું. ધોયેલી કોથમીર સમારીને ઉમેરો. તેમાં આદુ-મરચાંની પેસ્ટ, લસણ ખમણેલું, કાળા મરી પાઉડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવી દો.
ઢોકળા બાફવાના વાસણમાં કાંઠો ગોઠવીને પાણી ગરમ કરવા મૂકો. તેની ઉપર તેલ લગાડેલી થાળી ગોઠવી દો.
ઢોકળાના ખીરામાંથી અડધું ખીરું એક વાસણમાં લઈ તેમાં 1 ચમચી ઈનો ઉમેરી, ઉપર અડધી ચમચી પાણી મેળવીને તેને હલાવીને ઢોકળા બાફવા માટેની તેલવાળી થાળીમાં રેડીને વાસણ ઢાંકીને 10 મિનિટ થવા દો. ત્યારબાદ ઢાંકણ ખોલીને થાળી બહાર કાઢીને, તે થાળીમાં, ઢોકળાની ઉપર ચમચી વડે લીલી ચટણી લગાડી દો. હવે તેની ઉપર કોર્નનું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ફેલાવીને પાથરી દો. હવે ઉપર ચીઝ સ્લાઈસના ટુકડા ગોઠવીને ઉપર બાકી રાખેલું ઢોકળાનું ખીરું ફેલાવીને પાથરી દો. ઉપરથી કાળા મરી પાઉડર, લાલ મરચાં પાઉડર ભભરાવીને વાસણ ઢાંકીને ફરીથી આ થાળીને ઢોકળાના વાસણમાં 10-15 મિનિટ માટે ગરમ થવા મૂકો.
ઢોકળા તૈયાર થાય એટલે થાળી ઉતારીને ચપ્પૂ વડે ચોસલા પાડીને સહેજ ઠંડા થાય એટલે ઢોકળા ખાવા માટે પીરસો. અથવા ટિફિન માટે ભરી દો.