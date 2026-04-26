ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી: અનેક સ્થળોએ EVM ખોટકાયા

અમદાવાદ: રાજ્યભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી અંતર્ગત મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ચૂંટણી આયોગ દ્વારા સમગ્ર પ્રક્રિયા પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મતદાન દરમિયાન કોઈ અનિયમિતતા ન થાય તે માટે ચૂંટણી આયોગે ખાસ કંટ્રોલ રૂમ પણ શરૂ કર્યો છે. આ કંટ્રોલ રૂમમાં આચારસંહિતા ભંગ, મતદાર યાદીમાં નામ ન હોવા તેમજ EVM ખોટકાયા અંગેની ફરિયાદો મળી રહી છે. ત્યારે એક નજર કરીએ કે અત્યાર સુધીમાં ક્યાં-ક્યાંથી EVM ખોટકાયાની ફરિયાદ મળી છે.
ગુજરાતી શાળા નંબર- 1 અને 2ના બૂથ નંબર 32માં 2 મશીન બદલ્યા પણ બંને મશીનમાં 5 નંબરનું બટન દબાતું નથી. આ 5 નંબરનું બટન કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું છે. જેના કારણે 45 મિનિટથી વધારે સમયથી વોટિંગ બંધ રાખવામાં આવ્યું.
મોરબી મનપાના વોર્ડ નંબર 6માં EVM બંધ થયાની ફરિયાદ મળી. લગધીરવાસ પ્રાથમિક શાળા રૂમ નંબર 2માં EVM મશીનમાં વારંવાર એરર આવતી હોવાની ફરિયાદ થઈ છે. સળંદ 45 મિનિટમાં લગભગ ત્રણ વખત EVM મશીન બંધ થતા મતદારો પરેશાન થઈ ગયા હતા.
અમદાવાદના વાસણા વોર્ડમાં G.B. શાહ કોલેજ ખાતે આવેલા બૂથ નંબર 43માં EVM બદલાવું પડ્યું. આ EVMમાં પણ કોંગ્રેસનું બટન દબાતું ન હોવાની ફરિયાદ થતાં બૂથ પર હોબાળો મચ્યો હતો. કોંગ્રેસના ઉમેદવારે વિરોધ નોંધાવતા મતદાન તાત્કાલિક બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.
રાજકોટના વોર્ડ નંબર 15માં આવેલી સરસ્વતી શિશુ વિદ્યામંદિર સ્કૂલ ખાતે સવારે 7 વાગ્યે EVM મશીન બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. જેના લીધે મતદારોની લાંબી કતાર જોવા મળી હતી.
મહેસાણા મનપાના વોર્ડ નંબર 6માં પણ EVM ખોટકાયું હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. બીજી તરફ સુરતમાં વોર્ડ નંબર 21માં બૂથ નંબર 88માં EVM બંધ પડ્યું છે. મશીન બંધ પડતા મતદાતાઓને હાલાકી પડી હતી.