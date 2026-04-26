અંકલેશ્વરમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા:મુમતાઝ પટેલ સામે ભાજપના મહિલા ઉમેદવારના ગંભીર આક્ષેપ

ભરૂચ જિલ્લાની અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 8ની પેટાચૂંટણીમાં આજે ભરબપોરે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા સર્જાયો હતો. મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ થતા લોકશાહીના પર્વમાં ખલેલ પહોંચી હતી. આ વિવાદની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વ. અહમદ પટેલના પુત્રી મુમતાઝ પટેલ મતદાન મથકની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તેમની હાજરીમાં જ બંને પક્ષના સમર્થકો સામસામે આવી જતાં વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું.
આ ઘટના અંગે ભાજપના મહિલા ઉમેદવારે મુમતાઝ પટેલ અને તેમના ટેકેદારો પર અત્યંત ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ભાજપના ઉમેદવારનો આરોપ છે કે મુમતાઝ પટેલની હાજરીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી, અપશબ્દો બોલ્યા અને ધક્કામુક્કી પણ કરી હતી. ભાજપ તરફથી એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કોંગ્રેસ હારના ડરથી મતદાનમાં જાણીજોઈને વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસના છાવણી દ્વારા આ તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાના પગલે મતદાન મથક પર અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને મામલો વણસતા પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી બંને પક્ષના ટોળાઓને વિખેરી પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. હાલમાં આ વિવાદને પગલે અંકલેશ્વરના રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને બંને પક્ષો દ્વારા સામસામે નિવેદનોનો દોર તેજ થયો છે.