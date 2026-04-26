ભાજપ અને કોંગ્રેસના કયા દિગ્ગજોએ ક્યાં કર્યું મતદાન જાણો..

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હેઠળ આજે નેતાઓએ ઉત્સાહપૂર્વક મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી ભાજપ અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓએ પોતપોતાના મતદાન મથકો પર પહોંચી નાગરિક તરીકેની ફરજ અદા કરી હતી.
ભાજપના નેતાઓનું મતદાન
કમલેશ પટેલ (રાજ્ય મંત્રી): આણંદ જિલ્લાના પોતાના વતન શાહપુર ખાતે મતદાન કર્યું અને વિકાસલક્ષી ઉમેદવારોને જીતાડવા અનુરોધ કર્યો.
હાર્દિક પટેલ (ધારાસભ્ય): વિરમગામના ચંદ્રનગર ગામે સચાણા જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માટે મતદાન કર્યું અને ભાજપના વિજયનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.
ચિરાગ પટેલ (ધારાસભ્ય): ખંભાત ખાતે મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી પ્રજાને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા આહ્વાન કર્યું.
કલ્પેશ પરમાર (ધારાસભ્ય): માતરના ભલાડા ગામે પરિવાર સાથે પવિત્ર મતદાન કર્યું.
પરબત પટેલ (પૂર્વ સાંસદ): વાવ-થરાદના ભાચર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી કરી.
કોંગ્રેસના નેતાઓનું મતદાન
ડો. તુષાર ચૌધરી: તાપીના વ્યારાની દક્ષિણાપથ શાળા ખાતે પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું અને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
અનંત પટેલ (ધારાસભ્ય): નવસારીના ઉનાઈ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ‘લોકશાહી બચાવવા’ આહ્વાન કર્યું.
દિનશા પટેલ (પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી): નડિયાદના પ્રયાગ પાર્ક મતદાન મથકે પરિવાર સાથે વોટ આપી પરિવર્તનની હાકલ કરી.
કિરીટ પટેલ (ધારાસભ્ય): પાટણની આનંદ પ્રકાશ સ્કૂલ ખાતે પરિવાર સાથે મતદાન કરી જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો.
પી.ડી. વસાવા (પૂર્વ ધારાસભ્ય): નર્મદા જિલ્લામાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી નાગરિકોને મતદાન કરવા અપીલ કરી.
આમ, રાજ્યના તમામ પક્ષોના નેતાઓએ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે પણ વહેલી સવારે મતદાન મથકો પર પહોંચીને લોકશાહીના પાયાને મજબૂત કરવાની અપીલ કરી હતી.