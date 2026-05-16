પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘાં થતાં આજે ગિગ વર્કર્સની હડતાળ

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયા બાદ હવે તેની સીધી અસર એ લોકો પર જોવા મળી રહી છે, જેમની રોજીરોટી સંપૂર્ણપણે રસ્તાઓ પર આધારિત છે. એપ આધારિત કેબ ડ્રાઈવર, ડિલિવરી પાર્ટનર અને ગિગ વર્કર્સ હવે વધતા ખર્ચ અને ઘટતી આવકને લઈને ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દેશભરમાં હજારો ડિલિવરી એજન્ટ અને કેબ ડ્રાઈવરો શનિવારે કામ બંધ કરવાની તૈયારીમાં છે. ગિગ એન્ડ પ્લેટફોર્મ સર્વિસ વર્કર્સ યુનિયન (GIPSWU)એ ઈંધણના વધતા ભાવ અને ઓછી કમાણીના વિરોધમાં તાત્કાલિક દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે.
યુનિયને ઓલા, ઉબર, રેપિડો, ઝોમેટો, સ્વિગી, બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો અને એમેઝોન ફ્લેક્સ જેવી એપ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા ડ્રાઈવરો અને ડિલિવરી કર્મચારીઓને શનિવારે બપોરે 12 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કામ બંધ રાખવા અપીલ કરી છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘું થતાં ચિંતા વધી
કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3-3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. લગભગ ચાર વર્ષ બાદ ઈંધણના ભાવમાં આ મોટો ફેરફાર થયો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ, ખાસ કરીને ઈરાન સંબંધિત પરિસ્થિતિ અને કાચા તેલના વધતા ભાવને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
યુનિયને હડતાળ શા માટે બોલાવી?
ગિગ એન્ડ પ્લેટફોર્મ સર્વિસ વર્કર્સ યુનિયનનું કહેવું છે કે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG ગેસના વધતા ભાવોએ ગિગ વર્કર્સની કમર તોડી નાખી છે. યુનિયનના જણાવ્યાનુસાર દેશભરમાં લગભગ 1.2 કરોડ ગિગ વર્કર્સ આ વધારાથી સીધા પ્રભાવિત થશે. યુનિયને માગ કરી છે કે સરકાર અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ કંપનીઓ પ્રતિ કિલોમીટર ઓછામાં ઓછો 20 રૂપિયાનો ન્યૂનતમ સર્વિસ દર નક્કી કરે, જેથી વધતા ખર્ચ વચ્ચે વર્કર્સની આવક સંતુલિત રહી શકે.
ભારતમાં ઝડપથી વધી રહ્યું છે ગીગ વર્ક સેક્ટર
નીતિ આયોગના અંદાજ મુજબ 2020-21 દરમિયાન ભારતમાં લગભગ 77 લાખ ગિગ વર્કર્સ હતા. આવનારાં વર્ષોમાં આ સંખ્યા વધીને 2.3 કરોડને પાર પહોંચી શકે છે. આજે લાખો લોકો Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Ola, Uber, Rapido અને Porter જેવી કંપનીઓ મારફતે રોજગાર મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ વધતા ખર્ચ અને ઓછી કમાણીને કારણે હવે આ સેક્ટરમાં અસંતોષ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે.