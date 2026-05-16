BRICSના પ્રતિનિધિ મંડળે ગિફ્ટ સિટીની મુલાકાત લીધી

ગાંધીનગરઃ ગિફ્ટ સિટીએ શુક્રવારે BRICS (બ્રિક્સ) દેશોના પ્રતિનિધિઓના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિ મંડળે ગિફ્ટ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી.આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રતિનિધિ મંડળને ભારતના વિકસતા ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શ્યિલ સર્વિસીસ સેન્ટર (IFSC) ઇકોસિસ્ટમ તેમ જ ક્રોસ-બોર્ડર ફાઇનાન્સ, ફિનટેક, વેપાર અને વૈશ્વિક બિઝનેસ સેવાઓમાં ઊભરી રહેલી તકો અંગે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી.
આ મુલાકાત ખાસ મહત્ત્વ એટલે પણ ધરાવે છે કારણ કે ભારત “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” થીમ હેઠળ વર્ષ 2026 માટે BRICSનું અધ્યક્ષપદ સંભાળી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ભારત આગામી વર્ષે 18મી BRICS સમિટ અને સંબંધિત મંત્રી સ્તરની બેઠકોનું યજમાનપદ પણ સંભાળશે. આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રતિનિધિ મંડળને ગિફ્ટ સિટીના વિકાસ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. ભારતના પ્રથમ IFSC તરીકે ગિફ્ટ સિટી કેવી રીતે વિકસ્યું છે અને ભારતની અંદરથી ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, વૈશ્વિક મૂડી પ્રવાહ અને વિદેશી ચલણના વ્યવહારો માટે કેવી રીતે મહત્વપૂર્ણ ગેટવે તરીકે ઊભરી આવ્યું છે તે અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
ગિફ્ટ સિટી અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સેન્ટર્સ ઓથોરિટી (IFSCએ)ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ગિફ્ટ સિટીની રેગ્યુલેટરી ઇકોસિસ્ટમ, વૈશ્વિક ધોરણોને અનુરૂપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વ્યાવસાયિક વાતાવરણ અને બેંકિંગ, કેપિટલ માર્કેટ્સ, ફંડ મેનેજમેન્ટ, ઇન્શ્યોરન્સ અને રિ-ઇન્શ્યોરન્સ, એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ, ફિનટેક તેમ જ ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCC) જેવાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ તકો અંગે વિગતવાર પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું.
આ પ્રતિનિધિમંડળે ગિફ્ટ સિટીની મહત્વપૂર્ણ ફેસિલિટીઝની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસની કામગીરીને ટેકો આપવા માટે વિકસાવવામાં આવેલા ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્માર્ટ સિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇકોસિસ્ટમ અંગે પ્રાથમિક સ્તરે સમજ મેળવી હતી. આ મુલાકાત અંગે ગિફ્ટ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ CEO સંજય કૌલે જણાવ્યું હતું કે ગિફ્ટ સિટી સતત વૈશ્વિક સ્તરે એક મજબૂત નાણાકીય અને ઇનોવેશન હબ તરીકે ઊભરી રહ્યું છે, જે ભારતમાંથી ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને ક્રોસ-બોર્ડર બિઝનેસને પ્રોત્સાહન આપે છે.
હાલમાં ગિફ્ટ સિટીમાં બેંકિંગ, કેપિટલ માર્કેટ્સ, ફંડ મેનેજમેન્ટ, ઇન્શ્યોરન્સ, લીઝિંગ અને ફિનટેક સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 1130થી વધુ સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. અહીં બેંકિંગ એસેટ્સનું મૂલ્ય 106 બિલિયન યુએસ ડોલરને પાર કરી ચૂક્યું છે, જ્યારે ફંડ મેનેજમેન્ટ કમિટમેન્ટ્સ 32 બિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુ છે.