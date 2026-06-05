શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને મળી પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ બોર્ડ ઑફ એક્રેડિટેશનની માન્યતા

અમદાવાદ: શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલ (SBS)એ તેની શૈક્ષણિક સફરમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. સંસ્થાના ફ્લેગશિપ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન મેનેજમેન્ટ (PGDM) પ્રોગ્રામને નેશનલ બોર્ડ ઑફ એક્રેડિટેશન (NBA) તરફથી માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ વિશેષતા SBSને ભારતની ટોચની મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓની હરોળમાં સ્થાન અપાવે છે.ભારતભરમાં ટેકનિકલ અને મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સને માન્યતા આપવા માટે NBA એક સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. NBA માન્યતા એ એક કઠોર અને પરિણામ-આધારિત પ્રમાણપત્ર છે, જે અભ્યાસક્રમની ગુણવત્તા, ફેકલ્ટીની યોગ્યતા, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી લિંકેજ અને સ્નાતકોની રોજગારીની ક્ષમતાના આધારે સંસ્થાનું મૂલ્યાંકન કરે છે. કોઈપણ બી-સ્કૂલ માટે, આ સન્માનનું પ્રતીક છે, સાથે શૈક્ષણિક ઉત્કૃષ્ટતા અને વૈશ્વિક સ્વીકૃતિની ગેરંટી પણ છે.
SBSના ડિરેક્ટર ડૉ. નેહા શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, “આ માન્યતા સમગ્ર SBS પરિવાર માટે ગર્વની ક્ષણ છે. NBA એક્રેડિટેશન એ ઉદ્યોગ-સુસંગત અને પરિણામ-લક્ષી મેનેજમેન્ટ શિક્ષણ પ્રદાન કરવાની અમારી અડગ પ્રતિબદ્ધતાને પ્રમાણિત કરે છે. તે અમારી એ માન્યતાને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે કે ગુણવત્તા એ કોઈ એક વખતનું કાર્ય નથી, પરંતુ એક આદત છે. અમે આ સન્માન અને સિદ્ધિનો ઉપયોગ અમારી શૈક્ષણિક ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત કરવા અને અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે તકોની નવી ક્ષિતિજો ખોલવા માટે કરવા દૃઢ નિશ્ચયી છીએ.”
આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ સાથે, SBS અમદાવાદની માત્ર બીજી એવી બી-સ્કૂલ બની ગઈ છે, જેને PGDM પ્રોગ્રામ માટે NBA માન્યતા મળી હોય.