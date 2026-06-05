કચરો પ્રાણીઓ માટે જીવલેણ બન્યો!

મહારાષ્ટ્ર: સાંગલીથી પ્રસિદ્ધ થયેલા એક અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આપણે જે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ, બરણીઓ, ડબ્બાઓ અને અન્ય કચરો ગમે ત્યાં ફેંકી દઈએ છીએ, તે શેરીમાં ફરતા ગાય અને શ્વાન જેવા અબોલ પશુઓ તેમજ વન્યજીવો માટે ‘ડેથ ટ્રેપ’ એટલે કે મોતનો કુવો સાબિત થઈ રહ્યો છે. સંસ્થાએ લોકોને અપીલ કરી છે કે પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે આપણે કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ.
પ્રાણીઓના હૃદયસ્પર્શક ઉદાહરણો:
વર્ષ ૨૦૨૫માં જ ‘એનિમલ રાહત’ સંસ્થાએ કચરામાં ફસાયેલા આવા ડઝનબંધ પ્રાણીઓના જીવ બચાવ્યા હતા, જેમાંના કેટલાંક કિસ્સા નીચે મુજબ છે:
ચાલા (શ્વાન): આ શેરીનો શ્વાન ગળામાં સ્ટીલની તૂટેલી કીટલી ફસાઈ જવાને કારણે ૪ વર્ષ સુધી હેરાન થતો ભટકતો રહ્યો હતો, જેને સંસ્થાએ મુક્ત કર્યો.
મીના (ગાય): આ ગાયના પેટમાંથી ઈમરજન્સી ઓપરેશન કરીને ૪૭ કિલો પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ કાઢવામાં આવી હતી! હવે તે સંસ્થાના આશ્રયસ્થાનમાં સુરક્ષિત છે.
રેવતી (ગાય): આ ગાયના જડબામાં લોખંડનો ડબ્બો (ટીન કેન) એવી રીતે ફસાઈ ગયો હતો કે તે કંઈ ખાઈ શકતી નહોતી અને અસહ્ય પીડામાં હતી.
એનિમલ રાહતની ખાસ ટિપ્સ:
આપણે આપણી નાની આદતો બદલીને અબોલ જીવોનો જીવ બચાવી શકીએ છીએ:
પ્લાસ્ટિકને ‘ના’ કહો: સિંગલ-યુઝ પ્લાસ્ટિક (એક વાર વાપરીને ફેંકી દેવાતા પ્લાસ્ટિક)નો ઉપયોગ બંધ કરો અને કાપડની થેલી વાપરો.
બરણીના ઢાંકણા બંધ કરો: કોઈ પણ કાચની કે પ્લાસ્ટિકની બરણી કચરામાં ફેંકતા પહેલા તેનું ઢાંકણું બરાબર બંધ કરો, જેથી કોઈ પ્રાણીનું મોઢું કે માથું તેમાં ફસાઈ ન જાય.
ડબ્બા કચડીને ફેંકો: ટીનના ખાલી ડબ્બા કે કેનને હંમેશા કચડી (Crush કરી) નાખો જેથી તેની અણીદાર ધારથી પ્રાણીઓ ઘવાય નહીં.
ખોરાક ખુલ્લો ન ફેંકો: એવો પ્લાસ્ટિકનો કચરો ખુલ્લો ન મૂકો જેમાં વધેલું ભોજન હોય, કારણ કે ખોરાકની લાલચે પ્રાણીઓ આખો પ્લાસ્ટિકનો કચરો ગળી જાય છે.
કચરાપેટી બંધ રાખો: ઘર કે સોસાયટીનો કચરો હંમેશા મજબૂત અને બરાબર બંધ થઈ શકે તેવા ડબ્બામાં જ રાખો.
સંસ્થાના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર ડૉ. નરેશ ઉપ્રેતીનું કહેવું છે, “ભૂખ્યા અથવા કુતૂહલવશ થઈને પ્રાણીઓ આ ખુલ્લા ડબ્બા અને પ્લાસ્ટિક તરફ ખેંચાય છે અને તેમાં ફસાઈને જીવ ગુમાવે છે. જો આપણે માત્ર કાપડની થેલીઓ વાપરવાનું શરૂ કરીએ અને સજાગ રહીએ, તો અનેક માસૂમ પશુઓના જીવ બચાવી શકાય છે.”
સંસ્થા વિશે ટૂંકમાં:
‘એનિમલ રાહત’ એ પશુ ચિકિત્સકો (ડોક્ટરો) અને સ્વયંસેવકોની એવી સંસ્થા છે જે પીડાતા પ્રાણીઓને મફત તબીબી સારવાર આપે છે. લોકોને પ્રાણીઓ પ્રત્યે ક્રૂરતા ન રાખવા જાગૃત કરે છે અને બચાવેલા પ્રાણીઓને પોતાના આશ્રયસ્થાનમાં આજીવન આશરો આપે છે.