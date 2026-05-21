ચારૂસેટની પૂજા રામાણીની વૈશ્વિક સિદ્ધિ, એમેઝોનમાં ₹46.38 લાખનું બમ્પર પેકેજ

ચાંગા: ચારૂસેટ (Charusat) યુનિવર્સિટીની એક વિદ્યાર્થિની (Student)ની સફળતાનો ડંકો વૈશ્વિક સ્તરે વાગ્યો છે. પૂજા રામાણી ચંદુભાઈ એસ. પટેલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી (CSPIT) ના કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં અભ્યાસ કરે છે. પૂજાને વિશ્વની પ્રતિષ્ઠિત ટેકનોલોજી કંપની એમેઝોન (Amazon) તરફથી વાર્ષિક રૂ. 46.38 લાખના આકર્ષક પેકેજ સાથે ફૂલ-ટાઇમ જોબની ઓફર મળી છે. મૂળ સુરતના રહેવાસી મહેશભાઈ રામાણી અને ગીતાબેન રામાણીની પુત્રી પૂજા રામાણી (Pooja Ramani) એ પોતાની આ સફળતાનો શ્રેય સખત પરિશ્રમ, સાતત્ય અને યુનિવર્સિટીના પ્રોત્સાહક વાતાવરણને આપ્યો છે.
પૂજાએ કોલેજના બીજા વર્ષમાં જ એમેઝોન ચેન્નાઈમાં 2 મહિનાની ઇન્ટર્નશિપ મેળવી હતી. સારા પ્રદર્શનને આધારે ત્રીજા વર્ષમાં ફરીથી 6 મહિનાની રીટર્ન ઇન્ટર્નશિપ માટે તેની પસંદગી થઈ હતી. આ ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન એમેઝોનની કોર ટીમ સાથે ઓટોમેશન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત સોલ્યુશન્સ પર સફળતાપૂર્વક કામ કર્યા બાદ કંપની દ્વારા તેને આ પ્લેસમેન્ટ ઓફર કરવામાં આવ્યું છે.
પૂજા રામાણી માત્ર અભ્યાસમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સતત સક્રિય રહી છે. તેણે AI/ML (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગ) પર અનેક રિસર્ચ પેપર્સ તૈયાર કર્યા છે. રોબોટિક્સ સ્પર્ધાઓ, રાષ્ટ્રીય કક્ષાની હેકાથોન અને ઈનોવેશન પ્રોજેક્ટ્સમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો છે. યુનિવર્સિટી લેવલ સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને પોતાની લીડરશિપ અને મેનેજમેન્ટ સ્કીલ્સનો પરિચય આપ્યો છે.
પૂજા કહ્યું કે આ સિદ્ધિ મારા જીવનના નવા અધ્યાયની શરૂઆત છે. હું મારા માતા-પિતા, પરિવારની આભારી છું. મારી ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન CSPITના કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગ અને ચારૂસેટ યુનીવર્સીટી તરફથી મને ખૂબ સહકાર અને પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું. તમામ ફેકલ્ટિ મેમ્બર્સ હંમેશા supportive અને motivate કરતા રહ્યા છે. તેમણે મારા માટે ઓનલાઈન કલાસીસ પણ શિડયુઅલ કરી આપ્યા, જેથી હું ઇન્ટર્નશીપ અને એકેડેમિક્સ બંને સારી રીતે મેનેજ કરી શકી. ખાસ કરીને પ્રિન્સીપાલ ડો. તૃષિત ઉપાધ્યાય અને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગના વડા ડો. નિકિતા ભટ્ટની આભારી છું, જેમણે મને એમેઝોનમાં ઇન્ટર્નશીપ કરવા કોલેજ તરફથી NOC આપી અને સતત guidance, encouragement અને support આપ્યો. તેમના સહકારના કારણે જ હું મારી ઇન્ટર્નશીપ અને એકેડેમિક્સ સફળતાપૂર્વક આગળ વધારી શકી. અહીં મળેલા સતત માર્ગદર્શન અને રિસર્ચ પ્રવૃત્તિઓના પ્રોત્સાહનને કારણે જ મારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી સમાજમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવવો એ જ મારો આગામી ધ્યેય છે.
પૂજાની આ સિદ્ધિ બદલ ચારૂસેટ યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રોવોસ્ટ ડો. અતુલ પટેલ, રજીસ્ટ્રાર ડો. બિનીત પટેલ, ડીન, પ્રિન્સિપાલ અને તમામ ફેકલ્ટિ સભ્યોએ તેને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા છે. પૂજાની સફળતા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ પોતાના સપના સાકાર કરવા માટે એક મોટી પ્રેરણા બનશે. પૂજાની સફળતાની સફર સ્પષ્ટ લક્ષ્ય, સતત સમર્પણ અને અવિરત મહેનતનું પ્રતિબિંબ છે. કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં એમેઝોન જેવી પ્રતિષ્ઠિત કંપનીમાં પ્લેસમેન્ટ થવું ગૌરવપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ છે, જે પ્રતિભા, ધીરજ અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને ઉજાગર કરે છે.