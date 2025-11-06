જુઓ, નેપાળ બાદ હવે પાકિસ્તાનમાં ફાટી નીકળ્યો Gen-Zનો ગુસ્સો!

પાકિસ્તાન: નવી પેઢી એટલે કે Gen-Zમાં તેમની સરકાર સામે ગુસ્સો વધી રહ્યો છે. થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા અને વિરોધ ફરી એકવાર ભડક્યો છે. આ વખતે, તેમનું નેતૃત્વ જનરેશન Z, વિદ્યાર્થી સમુદાય દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે શિક્ષણ સુધારાની માંગણી સાથે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે.શરૂઆતમાં, આ વિરોધ પ્રદર્શનો વધતી ફી અને મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા સામે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનો તરીકે શરૂ થયા હતા. પરંતુ હવે શાહબાઝ શરીફ સરકાર સામે એક મોટા આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયા છે. આ આંદોલન પાકિસ્તાન પ્રત્યે કબજા હેઠળના પ્રદેશમાં યુવા પેઢીના ઊંડા અસંતોષને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનો આ મહિનાની શરૂઆતમાં શરૂ થયા હતા અને શરૂઆતમાં શાંતિપૂર્ણ હતા. જો કે, પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ જ્યારે એક અજાણ્યા બંદૂકધારીએ વિદ્યાર્થીઓના જૂથ પર ગોળીબાર કર્યો, જેમાં એક વિદ્યાર્થી ઘાયલ થયો.
આ ઘટના આંદોલનમાં એક વળાંક સાબિત થઈ – ગુસ્સે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ ટાયરો સળગાવ્યા, આગચંપી અને તોડફોડ કરી, અને પાકિસ્તાન સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આ વિરોધ પ્રદર્શનો નેપાળ અને બાંગ્લાદેશમાં જનરલ જી ચળવળોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વિરોધ પ્રદર્શનો કેવી રીતે શરૂ થયા?
મુઝફ્ફરાબાદની એક પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટીમાં ફીમાં વધારો અને સારી સુવિધાઓની માંગણીઓના પ્રતિભાવમાં આંદોલન શરૂ થયું. આંદોલને વેગ પકડતાં, વહીવટીતંત્રે યુનિવર્સિટીમાં તમામ રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
જાન્યુઆરી 2024માં પણ આવો જ વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે દર ત્રણથી ચાર મહિને ફીના નામે લાખો રૂપિયા વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે. તે સમયે, પીઓકેના શિક્ષકો અને વહીવટી કર્મચારીઓ પણ પગાર વધારાની માંગણી સાથે આંદોલનમાં જોડાયા હતા.
વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ શું છે?
આ વખતે, મધ્યવર્તી સ્તરના વિદ્યાર્થીઓ પણ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં જોડાયા છે. તેમનો મુખ્ય અસંતોષ આ શૈક્ષણિક સત્રથી લાગુ કરાયેલ નવી ઇ-માર્કિંગ અથવા ડિજિટલ મૂલ્યાંકન પ્રણાલી છે. છ મહિનાના વિલંબ પછી, 30 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રથમ વર્ષના ઇન્ટરમિડિયેટ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ઓછા માર્ક્સ મળતાં પરિણામોએ રોષ ફેલાવ્યો હતો. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ તો એવો દાવો પણ કર્યો હતો કે તેઓ એવા વિષયોમાં પાસ થયા છે જે તેમણે લીધા જ ન હતા.
સરકારે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી, પરંતુ મીરપુર શિક્ષણ બોર્ડે ઇ-માર્કિંગ પ્રક્રિયાની સમીક્ષા કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરી છે. વિદ્યાર્થીઓએ રિચેકિંગ ફી માફ કરવાની પણ માંગ કરી છે, જે હાલમાં પ્રતિ વિષય ₹1,500 નક્કી કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે જે વિદ્યાર્થીઓને સાતેય વિષયો માટે તેમની ઉત્તરવહીઓની ફરીથી તપાસની જરૂર હોય તેમણે ₹10,500 સુધી ચૂકવવા પડશે.
આ મુદ્દો હવે લાહોર જેવા પાકિસ્તાની શહેરોમાં પહોંચી ગયો છે, જ્યાં ઇન્ટરમિડિયેટ વિદ્યાર્થીઓએ લાહોર પ્રેસ ક્લબની બહાર ધરણા કર્યા હતા. પરંતુ હવે, વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદો ફક્ત શિક્ષણ સુધી મર્યાદિત નથી રહી; નબળી માળખાગત સુવિધા, નબળી આરોગ્યસંભાળ અને પરિવહનના અભાવે યુવા પેઢીના ગુસ્સાને વધુ વેગ આપ્યો છે.
JAAC નું સમર્થન અને વધતી જતી તાકાત
આ આંદોલનને સંયુક્ત આવામી એક્શન કમિટી (JAAC) દ્વારા વેગ આપવામાં આવ્યો છે, જેણે ઓક્ટોબરમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ઓક્ટોબર દરમ્યાન ફેલાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં 12 થી વધુ નાગરિકો માર્યા ગયા હતા. આ વિરોધ પ્રદર્શનો 30 માંગણીઓના ચાર્ટરથી શરૂ થયા હતા, જેમાં કર રાહત, લોટ અને વીજળી પર સબસિડી અને અધૂરા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
પરંતુ જ્યારે પાકિસ્તાન સરકારે આંદોલનને કચડી નાખવા માટે ગોળીબારનો આશરો લીધો, ત્યારે આ ગુસ્સો આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીર અને ભ્રષ્ટાચાર સામે એક મોટા આંદોલનમાં પરિવર્તિત થયો. આંદોલને સમગ્ર PoKને સ્થગિત કરી દીધું. આખરે, શાહબાઝ શરીફ સરકારે નરમ પડ્યા અને વિરોધીઓની ઘણી મુખ્ય માંગણીઓ સ્વીકારી.
નેપાળથી શ્રીલંકા સુધી, Gen-Z શેરીઓમાં
PoKમાં આ નવું આંદોલન અલગ છે; તેનું નેતૃત્વ હવે રાજકીય કાર્યકરો દ્વારા નહીં, પરંતુ Generation Z દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ સમય પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે પડોશી દેશ નેપાળમાં તાજેતરમાં થયેલા Genji આંદોલને KP શર્મા ઓલી સરકારને ઉથલાવી દીધી હતી. ત્યાં પણ, સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ સામેના વિરોધ ઝડપથી ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી જન આંદોલનમાં ફેરવાઈ ગયા.
નેપાળમાં ગુસ્સો એટલો તીવ્ર હતો કે લગભગ તમામ મંત્રીઓના ઘરોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી, અને સંસદ ભવન પણ સળગાવી દેવામાં આવ્યું હતું. 2024 માં, બાંગ્લાદેશમાં પણ આવી જ યુવા ચળવળ જોવા મળી હતી, જેના કારણે શેખ હસીના સરકારનું પતન થયું હતું. 2022 માં, શ્રીલંકામાં ઘરેલુ કટોકટી પર જાહેર ગુસ્સો પણ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બળવામાં પરિણમ્યો હતો.