દીપિકા-રણવીરે મુંબઈમાં એમનાં નવા બંધાતા ઘરની મુલાકાત લીધી

મુંબઈઃ બોલીવુડ કલાકાર દંપતી – દીપિકા પદુકોણ અને રણવીર સિંહે મુંબઈમાં એક નવું ઘર ખરીદ્યું છે. હાલ તે બહુમાળી મકાન બાંધકામ હેઠળ છે. બંને જણે એમનાં માતા-પિતાની સાથે એ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને એમનાં નવા ઘરના બાંધકામની પ્રગતિ નિહાળી હતી.

એક વિડિયો ક્લિપ ઈન્ટરનેટ પર વાઈરલ થઈ છે. એમાં રણવીરસિંહ માથાના ટૂંકા વાળ સાથે દેખાય છે. બદલેલી હેરસ્ટાઈલ ઉપરાંત એણે મોઢા પર કાળા રંગનો માસ્ક પણ પહેર્યો હતો એટલે તે જરાય ઓળખાતો નથી. દીપિકા કેઝ્યુઅલ ઓલ-બ્લેક પહેરવેશમાં હતી.

દીપિકા-રણવીરે આ નવું ઘર મુંબઈના બાન્દ્રા (વેસ્ટ) ઉપનગરમાં બેન્ડસ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં (દરિયાકિનારા નજીક) આવેલા ‘સાગર રેશમ’ બિલ્ડિંગમાં ખરીદ્યું છે. એમનું ઘર 16થી 19 માળ સુધી ફેલાયેલું છે. એમણે આ ઘર રૂ. 119 કરોડમાં ખરીદ્યું છે. બંને જણે મુંબઈની પડોશના રાયગડ જિલ્લાના અલીબાગમાં પણ એક ઘર ખરીદ્યું છે.

Ranveer and Deepika spotted with Ranveer’s parents at the construction site of their new home in Mumbai ❤️❤️ 😍😍#deepveer pic.twitter.com/MhlaIb59Km

— DeepVeer Fanclub (@DeepVeer_FC) June 11, 2023