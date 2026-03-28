યુદ્ધને લીધે MSME યુનિટોમાં કાચા માલ, મજૂરોની અછતની સમસ્યા

નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર પર દેખાવા લાગી છે. કાચા માલની કિંમતોમાં ભારે વધારો અને મજૂરોની અછતને કારણે MSME મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સનું ઉત્પાદન લગભગ 50 ટકા ઘટી ગયું છે. MSME ઉદ્યોગોએ કાચા માલના ભાવ કાબૂમાં રાખવા માટે સરકાર પાસે GST ઘટાડવા અને જથ્થાબંધ સંગ્રહ (જમાખોરી) રોકવાની માગ કરી છે. પશ્ચિમ એશિયાનું યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલતા MSME ઉદ્યોગોની સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે.
MSME યુનિટોમાં ઉત્પાદન અડધું
યુદ્ધને કારણે એલ્યુમિનિયમ, કોપર અને PVC જેવા કાચા માલના ભાવમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા બે મહિનામાં એલોય એલ્યુમિનિયમના ભાવમાં આશરે 30 ટકા વધારો થયો છે. એલોય એલ્યુમિનિયમનો ભાવ 240 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 310 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો છે. એલોય એલ્યુમિનિયમનો મોટો ભાગ યુરોપ અને અમેરિકા પરથી આયાત થાય છે. MSME યુનિટ્સની ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિ દિવસ 100 ટનથી ઘટીને 56 ટન રહી ગઈ છે.
MSME ઉદ્યોગો કોપર અને PVC જેવા કાચા માલની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે. કોપરના ભાવમાં લગભગ 40 ટકા અને PVCના ભાવમાં લગભગ 80 ટકા વધારો થયો છે. કોપરનો ભાવ 800 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 1400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો છે. PVC કમ્પાઉન્ડનો ભાવ 110 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 210 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો છે. આ સામગ્રીમાંથી ઓડિયો કેબલ બનાવવામાં આવે છે, જે ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનોમાં ઉપયોગ થાય છે.
LPGની અછતને કારણે મજૂરો ગામડાઓ તરફ પાછા જઈ રહ્યા છે. નોઈડામાં લગભગ 8500થી વધુ MSME મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ કાર્યરત છે. MSME ઉદ્યોગોએ કાચા માલ પર લાગતા 18 ટકા GST ઘટાડવાની માગ કરી છે.
ગુજરાતમાં પણ અસર
યુદ્ધની અસર ગુજરાતના ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર પણ પડી છે. રાજ્યના ઉદ્યોગકારોએ સરકાર સમક્ષ અનેક માગ અને સૂચનો રજૂ કર્યાં છે. ઉદ્યોગોને મતે યુદ્ધને કારણે તેમને આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તેથી લોજિસ્ટિક્સ અને શિપિંગમાં રાહત આપવી જરૂરી છે. કન્ટેનરના ભાડા વધી ગયા છે અને તેની ઉપલબ્ધતા ઘટી છે. આ સમસ્યાનો સામનો કરવા MSME અને નાના નિકાસકારો રાહત પેકેજ માગે છે.