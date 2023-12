PM મોદી અયોધ્યામાં ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીના ઘરે પહોંચ્યા

અયોધ્યાની મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી અચાનક ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થી મીરા માઝીને મળ્યા હતા. પીએમ મોદી મીરા માઝીના ઘરે ગયા અને સમગ્ર પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી. પીએમએ મીરા સહિત સમગ્ર પરિવારની ખબર-અંતર પૂછ્યા હતા.

VIDEO | “I was overjoyed, never did I imagine that ‘God’ would visit my home like this. My happiness was beyond control,” says Ujjwala Yojana beneficiary Meera on PM Modi visiting her house and having tea during his Ayodhya tour today. pic.twitter.com/oFJ9rW9iqm

— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023