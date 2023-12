22 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી કરો : PM મોદી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે અયોધ્યામાં મહર્ષિ વાલ્મિકી એરપોર્ટ, નવી ટ્રેનો અને રેલ્વે સ્ટેશન અને અન્ય ઘણા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે લોકોને 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યા ન આવવા વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે 22 જાન્યુઆરીએ યોજાનાર કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા માટે પોતે અયોધ્યા આવે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માટે આવવું શક્ય નથી. તેથી હું તમામ રામ ભક્તોને વિનંતી કરું છું કે એકવાર જાન્યુઆરીના રોજ કાર્યક્રમ આયોજિત થાય પછી અયોધ્યા આવે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, આ ભવ્ય કાર્યક્રમની તૈયારીઓ વર્ષોથી ચાલી રહી છે અને તેમાં કોઈ વિક્ષેપ ન થવો જોઈએ. અહીં ભીડ ન કરો, કારણ કે મંદિર ક્યાંય જવાનું નથી. આ સદીઓ સુધી ચાલશે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સમારોહમાં માત્ર થોડા લોકોને જ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેથી જેમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તેઓએ જ અયોધ્યા આવવું જોઈએ. 23મી પછી મુસાફરી સરળ બનશે.

Edited video is available on PTI Videos ( https://t.co/L2D7HH3xZ2 ) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/NBBuS7E9gP

World waiting with bated breath for the historic moment on January 22: Modi on Ram temple inauguration

ઘરમાં શ્રી રામ જ્યોતિ પ્રગટાવો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ લોકોને રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે પોતાના ઘરોમાં શ્રી રામ જ્યોતિ પ્રગટાવવાની અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું, આ ઐતિહાસિક ક્ષણ સદભાગ્યે આપણા બધાના જીવનમાં આવી છે. આ અવસર પર તમામ 140 કરોડ દેશવાસીઓએ 22 જાન્યુઆરીએ પોતાના ઘરોમાં શ્રી રામ જ્યોતિ પ્રગટાવવી જોઈએ અને દિવાળીની ઉજવણી કરવી જોઈએ.

A country has to protect its heritage to attain progress, India is taking both the new and old and moving forward: Modi

Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/3Vr3qHTLry

— PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) December 30, 2023