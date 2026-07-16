મૃત ખેડૂતો ચોરતા હતા પાણી? પંજાબમાં FIR નોંધાતાં વિવાદ

ચંડીગઢઃ પંજાબના ફરીદકોટ જિલ્લામાં પોલીસે નહેરનું પાણી ચોરી કરવા અને સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપસર 43 ખેડૂતો સામે FIR નોંધાવી છે. આ મામલામાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આરોપીઓની યાદીમાં એવા અનેક ખેડૂતોનાં નામ પણ સામેલ છે, જેમનું વર્ષો પહેલાં અવસાન થઈ ચૂક્યું છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ 10 જુલાઈએ નહેરનું પાણી ચોરી કરવાના કેસમાં કુલ 43 ખેડૂતો સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેમાં હરપાલ સિંહ અને બલદેવ સિંહનાં નામ પણ છે. મહત્વની વાત એ છે કે હરપાલ સિંહનું 2017માં 65 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું, જ્યારે બલદેવ સિંહનું 2021માં 83 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. આ FIRમાં 10 મૃત ખેડૂતોનાં નામ સામેલ છે.
પોલીસની તપાસ પર વિવાદ અને સ્પષ્ટતા
માત્ર હરપાલ અને બલદેવ જ નહીં, પરંતુ FIRમાં એવા અનેક લોકોનાં નામ છે, જેઓ વર્ષો પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા છે. કેટલાક લોકો તો 22 વર્ષ પહેલાં જ દુનિયા છોડીને ગયા હતા. આ ઘટનાએ નવો વિવાદ ઊભો કર્યો છે. ખેડૂતો પોલીસની તપાસ અને કાર્યપદ્ધતિ પર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે, જ્યારે પોલીસે તેને ભૂલ ગણાવી છે. હરિકે કેનાલ ડિવિઝનના કાર્યકારી ઇજનેરની ફરિયાદને આધારે નોંધાયેલી આ FIRમાં સુખનવાલા અને કિલાનૌ ગામોના 43 ખેડૂતો પર આરોપ છે કે તેમણે અનધિકૃત નાળાઓ મારફતે કેટલાંક ખેતરોમાં પાણીનો પ્રવાહ વધારવા માટે મુદકી ડિસ્ટ્રિબ્યુટરી (રજવાહા)ના ત્રણ આઉટલેટને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. FIRમાં નહેરના પાણીની ચોરી, પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 તથા જાહેર સંપત્તિ નુકસાન નિવારણ અધિનિયમ હેઠળની કલમો લાગુ કરવામાં આવી છે.
કેસમાં મૃત પિતાનું નામ
47 વર્ષીય હરનેક સિંહ માટે આ મામલો ત્યારે વ્યક્તિગત બની ગયો, જ્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતા હરપાલ સિંહનું નામ પણ આરોપીઓમાં સામેલ છે. હરનેકે જણાવ્યું હતું કે મારા પિતાનું 2017માં અવસાન થયું હતું. ત્યાર બાદ જમીન મારા નામે ટ્રાન્સફર કરવા માટે અમે તરત જ આવક વિભાગમાં મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર જમા કરાવ્યું હતું. હાલમાં હું લગભગ નવ એકર જમીન પર ખેતી કરું છું. અમે ક્યારેય નહેરનું પાણી ચોર્યું નથી.