ઉપવાસ તોડવા ન કહો 20 જુલાઈ માટે તૈયાર રહો: સોનમ વાંગચુક

દિલ્હી હાઈકોર્ટે સરકારી ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ સોનમ વાંગચુકનું આરોગ્ય તપાસવાનો આદેશ આપ્યો છે. સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજર થયા હતા. મહેતાએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે સરકારી ડોકટરો નિયમિતપણે સોનમ વાંગચુકની તપાસ કરશે અને જરૂર પડ્યે યોગ્ય પગલાં લેશે.
સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ 19મા દિવસે પણ ચાલુ છે. આ લાંબી હડતાળને કારણે તેમનું વજન 9 કિલોગ્રામથી વધુ ઘટી ગયું છે. ડોક્ટરોની એક ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખી રહી છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશો
મુખ્ય ન્યાયાધીશ દેવેન્દ્ર કુમાર ઉપાધ્યાય અને ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયાની બનેલી દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ કેસની સુનાવણી કરી.કોર્ટે કહ્યું,”સોલિસિટર જનરલ દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરીઓથી અમે સંતુષ્ટ છીએ. અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે સોનમ વાંગચુકની સરકારી ડોકટરો દ્વારા નિયમિત તપાસ કરવામાં આવે અને ડોકટરોની સલાહના આધારે યોગ્ય હસ્તક્ષેપ કરવામાં આવે.” કોર્ટે પીઆઈએલનો નિકાલ કર્યો.
દિલ્હી સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજર થયા. મહેતાએ કોર્ટને માહિતી આપી કે સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય પર નિયમિત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કોર્ટે પૂછ્યું કે શું સરકારી ડોકટરો સોનમ વાંગચુકની તપાસ કરી રહ્યા છે? મહેતાએ જવાબ આપ્યો,”ના, સરકારી ડોકટરો પરવાનગી મળતાં જ નિયમિત તપાસ ફરી શરૂ કરશે.” તુષાર મહેતાએ કોર્ટને ખાતરી આપી કે સરકારી ડોકટરો હવે નિયમિતપણે તેમની તપાસ કરશે અને જો જરૂરી હોય તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાના આશ્વાસન બાદ કોર્ટે કહ્યું કે દરેક નાગરિકનું જીવન કિંમતી છે. કોઈને પણ આ રીતે પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.
સોનમ વાંગચુકનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે?
ડોક્ટરોના મતે, સોનમ વાંગચુક હજુ પણ ખૂબ સક્રિય છે. ડો. સતીશ લાંબાએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સતત ઉપવાસ કરવાથી તેમના બ્લડ સુગરનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે. આનાથી તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ વધી શકે છે. તેમને ઘણી વખત ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.
સોનમ વાંગચુકે એક વીડિયો શેર કરીને જોરદાર અપીલ કરી
તેમણે તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. ટૂંક સમયમાં તેમના સ્વાસ્થ્યનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે તેમના એકાઉન્ટ, X પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની હાલત બહુ સારી નથી, પણ બહુ ખરાબ પણ નથી.
સ્વાસ્થ્ય દેખરેખ
ડૉ. સતીશ લાંબાએ સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું કે ઉપવાસ કરવાથી બ્લડ સુગરનું સ્તર ઓછું થઈ ગયું છે, જે તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી બની શકે છે. ડૉક્ટરોની એક ટીમ સતત તેમના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. વાંગચુક ખૂબ સક્રિય રહે છે.
સંસદ માર્ચનું આહ્વાન
સોનમ વાંગચુકે 20 જુલાઈના રોજ લોકોને તેમની સાથે જોડાવા માટે વિનંતી કરી છે. તેમણે તેમના X હેન્ડલ પર એક વિડિઓ સંદેશ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં લોકોને સંસદ તરફ શાંતિપૂર્ણ માર્ચમાં જોડાવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે. વાંગચુકે લોકોને ઉપવાસ તોડવાને બદલે તેમના આંદોલનને ટેકો આપવા વિનંતી કરી છે.