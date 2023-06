બિપરજોયની તબાહીના ભયાનક મંજર, ઉખડી ગયેલા વૃક્ષો, તૂટેલા મકાનો…

બિપરજોય વાવાઝોડાનું લેન્ડફોલ ચાલુ છે. આ લેન્ડફોલ મધરાત સુધી ચાલુ રહેશે. તોફાન 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે વાવાઝોડાને કારણે આખી રાત વરસાદ ચાલુ રહેશે. વાવાઝોડાને હવે કચ્છના જખૌ બંદરે પહોંચતા 2 કલાક જેટલો સમય લાગશે. હવામાન વિભાગના ડીજી મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું છે કે આગામી 5-6 કલાક સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે પડકારજનક રહેશે. તોફાનના લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા સાંજે 6 વાગ્યાથી શરૂ થઈ છે જે મધ્યરાત્રિ 12 સુધી ચાલુ રહેશે. ગુજરાતમાં કચ્છ, ભુજ, દ્વારકા, જામનગર, વડોદરા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. આખી રાત વરસાદ ચાલુ રહેશે. દરિયામાં ઉંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દ્વારકા સહિત અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે અને વીજ થાંભલાઓ પડી ગયા છે. સાથે જ કચ્છના મકાનોને પણ નુકસાન થયું છે.

#WATCH | Gujarat | Trees uprooted and hoardings fell in Dwarka, as strong winds hit the district under the impact of #CycloneBiparjoy. pic.twitter.com/VUFFQp56CI — ANI (@ANI) June 15, 2023

હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે વાવાઝોડું 115 થી 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દરિયાકાંઠાને પાર કરશે. કેટલીક જગ્યાએ ચક્રવાતની ઝડપ 140 સુધી પણ જશે. અંધારાને કારણે આ સમયે તે તસવીરો દિવસ દરમિયાન દેખાતી નથી. પરંતુ વાવાઝોડું અને વરસાદ ડરામણો છે.

#WATCH | Gujarat | Heavy rainfall, accompanied by strong winds, continues in Morbi as an impact of #CycloneBiparjoy. The landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch and it will continue until midnight, says IMD pic.twitter.com/xzIFwCxP1U — ANI (@ANI) June 15, 2023



આ વીડિયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે ગુજરાતની જનતા આ સમયે કેવી રીતે ભયંકર તોફાનનો સામનો કરી રહી છે. બિપરજોયના ખતરાને જોતા સાવચેતીના પગલારૂપે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત સરકાર વાવાઝોડાને લઈને એક્શનમાં છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરી રહ્યા છે. અગાઉ રાજધાની દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. બેઠકમાં તેમણે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સિંઘવી પાસેથી ક્ષણ-ક્ષણની માહિતી લીધી.

#WATCH | Gujarat | Strong winds and rough sea conditions continue in Mandvi, Kutch district. #CycloneBiparjoy is expected to make landfall between 6pm – 8pm. The landfall process will commence near Jakhau Port and continue till midnight. pic.twitter.com/sPf0JE1Nv7 — ANI (@ANI) June 15, 2023



કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત મોરબીમાં પણ બિપરજોઈએ તેની અસર દેખાડી છે. વાવાઝોડાની અસરને કારણે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો હતો.

લેન્ડફોલ પછી તોફાનની ગતિ ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં ચાલુ રહેશે. ધીમે ધીમે બાયપરજોય તોફાન નબળું પડશે. આવતીકાલે સવાર સુધીમાં તોફાની પવનની ઝડપ 72 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. વાવાઝોડાની અસરને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે.