ચંદ્ર પર ઉતરાણ વખતે આવો હતો નજારો, જોવા મળ્યા ઊંડા ખાડા, ઈસરોએ જાહેર કર્યો વીડિયો

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થાએ ચંદ્રયાન-3 ના કેમેરામાં કેદ થયેલ ઉતરાણ સમયનો વીડિયો જાહેર કર્યો છે. ISRO એ ટ્વીટ કર્યું કે લેન્ડર ઈમેજર કેમેરાએ ચંદ્રની આ તસવીરો ટચડાઉન કરતા પહેલા કેપ્ચર કરી હતી. ISROના ચંદ્રયાન-3નું વિક્રમ લેન્ડર બુધવારે સાંજે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સફળતાપૂર્વક સોફ્ટ-લેન્ડ થયું હતું. આ સાથે ભારત ચંદ્ર પર પહોંચનારો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. આ વીડિયોમાં ચંદ્રની સપાટી પર ઊંડા ખાડાઓ દેખાય છે. આ તે વિભાગનો વીડિયો છે જ્યારે લેન્ડર નીચે ઉતરી રહ્યું હતું.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon’s image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G

ચંદ્ર પર ચાલવાનું શરૂ કર્યું

ચંદ્રયાન-3 ના પ્રજ્ઞાન રોવરે મિશન ઓપરેશન કોમ્પ્લેક્સ (MOX), ISTRAC ને સંદેશ મોકલ્યો છે. મૂન વોક શરૂ થઈ ગયું છે. આ પહેલા ઈસરોએ કહ્યું હતું કે મિશનની તમામ ગતિવિધિઓ સમયસર થઈ રહી છે અને તમામ સિસ્ટમ સામાન્ય છે. લેન્ડર મોડ્યુલ પેલોડ્સ ILSA, RAMBHA અને ChaSTE શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ચંદ્રયાનનું લેન્ડર વિક્રમ બુધવારે સાંજે 6.04 કલાકે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતર્યું હતું. ઈસરોએ જણાવ્યું કે લેન્ડિંગના થોડા કલાકો બાદ રોવર પ્રજ્ઞાન લેન્ડરમાંથી બહાર નીકળી ગયું હતું. રોવર અને લેન્ડર બંને સારી સ્થિતિમાં છે. રોવરે ચંદ્ર પર ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

Chandrayaan-3 Mission:

All activities are on schedule.

All systems are normal.

🔸Lander Module payloads ILSA, RAMBHA and ChaSTE are turned ON today.

🔸Rover mobility operations have commenced.

🔸SHAPE payload on the Propulsion Module was turned ON on Sunday.

