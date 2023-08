PM મોદી લદ્દાખમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે શી જિનપિંગ સાથે વાતચીત કરવા માટે સંમત થયા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પર “પ્રારંભિક ડી-એસ્કેલેશન” માટે સાથે મળીને કામ કરવા સંમત થયા છે. આ તે ભાગ છે જ્યાં મે 2020 માં પૂર્વી લદ્દાખના ગાલવાનમાં હિંસક અથડામણ થઈ હતી. આ હિંસામાં 20 ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હતા. જ્યારે ચીની છાવણીને પણ ઘણું નુકસાન થયું હતું. જોહાનિસબર્ગમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે અનૌપચારિક વાતચીત થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે.

STORY | Peace in border areas, respecting LAC essential for normalisation of India-China ties: Modi to Xi

ભારત અને ચીન બંનેના ટોચના નેતાઓ એકબીજાને મળ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકામાં બ્રિક્સ સમિટમાં ભારત અને ચીન બંનેના ટોચના નેતાઓ એકબીજાને મળ્યા હતા. પીએમ મોદી અને શી જિનપિંગ તેમના દેશોના અધિકારીઓને એલએસીમાંથી સૈનિકો વહેલી તકે પાછા ખેંચવા માટે સૂચના આપવા સંમત થયા છે. ભારતના વિદેશ સચિવ વિનય ક્વાત્રાએ આજે ​​પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, બ્રિક્સ સમિટની બાજુમાં વાતચીત થઈ હતી. પીએમ મોદીએ LAC તણાવ વિશે વાત કરી હતી. તે ઔપચારિક દ્વિપક્ષીય વાતચીત નહોતી.

PM underlined that maintenance of peace, tranquillity in border areas, respecting LAC essential for normalisation of India-China ties: Kwatra

