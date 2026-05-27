રણવીર સિંહ પહેલા આ સ્ટાર્સ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો હતો, ધર્મેન્દ્ર સામે નહોતી થઈ કાર્યવાહી

રણવીર સિંહ અને ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયન સિને એમ્પ્લોયીઝ વચ્ચેનો વિવાદ ચાલુ છે. આ દરમિયાન ચંકી પાંડેએ નિર્દેશ કર્યો છે કે આવા જ કેસમાં ઘણા કલાકારો સામે નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.

ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયન સિને એમ્પ્લોઇઝ (FWICE) એ સોમવારે રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ અસહકાર નોટિસ જારી કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે FWICE એ તેના 400,000 થી વધુ સભ્યોને રણવીર સિંહ સાથે કામ ન કરવા કહ્યું છે. FWICE ના મુખ્ય સલાહકાર, અશોક પંડિતે જણાવ્યું હતું કે જો રણવીર સિંહ તેમની સમક્ષ હાજર થાય અને ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ “ડોન 3” માંથી અચાનક બહાર નીકળવાના વિવાદનો ઉકેલ લાવે તો જ નોટિસ પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે.

આ કલાકારો સામે નોટિસ જારી

જોકે, રણવીર સિંહ પહેલો અભિનેતા નથી જેની સામે FWICE એ આટલી કડક કાર્યવાહી કરી છે.છેલ્લા 10 વર્ષોમાં FWICE એ અભિનેતા-ગાયક દિલજીત દોસાંઝ અને ગાયક મીકા સિંહ જેવી હસ્તીઓ સામે પણ અસહકાર નોટિસ જારી કરી છે.મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં આના કારણો રાજકીય રહ્યા છે.સંગઠને 1986 માં પણ કડક કાર્યવાહી કરી હતી. તે સમયે, ફિલ્મ ઉદ્યોગે સિનેમા ટિકિટ અને શૂટિંગ સાધનો પર લાદવામાં આવેલા ભારે કરના વિરોધમાં સામૂહિક હડતાળ પાડી હતી.

સમગ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી

જ્યારે FWICE એ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં હડતાળની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારે પહલાજ નિહલાની “આગ હી આગ” (૧૯૮૭) નું નિર્માણ કરી રહ્યા હતા. ફિલ્મના સ્ટાર કાસ્ટ, જેમાં ધર્મેન્દ્ર, શત્રુઘ્ન સિંહા અને ચંકી પાંડેનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે બેંગલુરુ અને ઊટીમાં શૂટિંગ ચાલુ રાખ્યું હતું. ચંકી પાંડેએ તાજેતરમાં ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો.

આ કલાકારો સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી

ચંકી પાંડેએ સમજાવ્યું, “હડતાળ છતાં શૂટિંગ ચાલુ રાખવા બદલ મારી અને આ ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલા દરેક વ્યક્તિ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ધર્મેન્દ્ર અને શત્રુઘ્ન સિંહા પણ આ ફિલ્મનો ભાગ હતા, પરંતુ તેઓ એટલા મોટા સ્ટાર હતા કે એકસાથે 30-40 ફિલ્મોમાં કામ કરી રહ્યા હતા કે તેમના પર પ્રતિબંધ મૂકવો શક્ય નહોતો. હું તે સમયે નવો હતો. મારી ફિલ્મ હજુ રિલીઝ પણ થઈ ન હતી, તેથી મારા પર લગભગ એક અઠવાડિયા માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પછીથી, મેં માફી માંગી અને એક અઠવાડિયામાં પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો.”

વિવાદ શું છે?

FWICEનો દાવો છે કે વારંવાર યાદ અપાવવા છતાં, રણવીર તેમની સમક્ષ હાજર થયો ન હતો. ફરહાનના એક્સેલ એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદનો તેણે કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. શૂટિંગ શરૂ થાય તેના થોડા દિવસો પહેલા જ રણવીરે પ્રોજેક્ટ છોડી દીધો હતો.

