માતૃભાષા દિવસે ‘મનની મોજનીશી’ના એક વર્ષની ઉજવણી

અમદાવાદ: પ્રખ્યાત કલાકાર બેલડી શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી દ્વારા આગામી 21મી ફેબ્રુઆરીના રોજ એક વિશેષ સંગીત અને સાહિત્યિક કાર્યક્રમ ‘મનની મોજનીશી’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના જતન માટે કાર્યરત ‘પ્રદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ – કલાધામ’ પણ તેમાં સહઆયોજક છે. આ દિવસની પસંદગી પાછળનું વિશેષ કારણ એ છે કે તે દિવસે ‘વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ’ છે, જે આ આયોજનને વધુ ગૌરવપ્રદ બનાવે છે. માર્ચ 2025માં શરૂ થયેલી ‘મનની મોજનીશી’ શ્રેણી દર મહિને અવિરતપણે યોજાતી રહી છે. ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારો આ કાર્યક્રમ આ શ્રેણીનો 12મો મણકો છે, જેની સાથે આ ઉપક્રમ સફળતાપૂર્વક પોતાનું એક વર્ષ પૂર્ણ કરશે. આ કાર્યક્રમ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના હોલ ખાતે યોજાશે, જે સંસ્થા દ્વારા આ ઉમદા હેતુ માટે નિઃશુલ્ક ફાળવવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે કલાત્મક અને સંગીત સંબંધી પાસાઓની ચર્ચા માટે પ્રખ્યાત કલાકારો આરતી મુનશી તથા શ્યામલ અને સૌમિલ મુનશીએ માહિતી આપી હતી. તેમની સાથે પ્રદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી માલવભાઈ ટેકનિકલ અને CSR ફંડિંગ અંગેની માહિતી આપી. આ અનોખી શ્રેણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવી પેઢીમાં ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે ગૌરવ વધારવાનો અને વિસરાતા જતા સાહિત્યને પુનઃજીવિત કરવાનો છે. આ ઉપક્રમ અંતર્ગત દર મહિને જે સાહિત્યકારો કે કવિઓનો જન્મ અથવા નિર્વાણ થયો હોય, તેમની કૃતિઓનું ગાયન અને પઠન કરીને તેમને અનોખી સ્મરણ વંદના કરવામાં આવે છે.
આગામી 21મી ફેબ્રુઆરીના વિશેષ કાર્યક્રમમાં પણ પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે જેથી કવિઓ, કલાકારો અને સામાન્ય જનતા આ સાહિત્યિક વારસાનો લાભ લઈ શકે. આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં નામાંકિત કલાકારો કોઈપણ વ્યાવસાયિક ફી લીધા વગર પોતાનું કલાત્મક યોગદાન આપે છે. આગામી વર્ષના મણકાઓના આયોજન માટે પ્રુડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીઝ દ્વારા તેમના સીએસઆર (CSR) ફંડ અંતર્ગત ઉદારતાપૂર્વક સહયોગ આપવામાં આવ્યો છે, જે આ સાહિત્યિક અભિયાનને સતત વેગવંતું રાખવામાં મહત્વનું યોગદાન આપશે.
કોઈપણ સંસ્કૃતિનો પાયો તેની ભાષામાં રહેલો હોય છે, અને ગુજરાતી ભાષા એ માત્ર સંવાદનું માધ્યમ નથી પરંતુ આપણા ભવ્ય વારસા, સંસ્કારો અને અસ્મિતાનું પ્રતિબિંબ છે. વર્તમાન સમયમાં જ્યારે નવી પેઢી વૈશ્વિકરણના પ્રવાહમાં પોતાની મૂળ ભાષાથી દૂર થઈ રહી છે, ત્યારે ‘મનની મોજનીશી’ જેવા કાર્યક્રમો સમાજમાં એક નવી ચેતના જગાવવાનું કાર્ય કરે છે. સાહિત્યિક કૃતિઓના ગાયન અને પઠન દ્વારા યુવા પેઢીને માતૃભાષાના માધુર્ય અને શબ્દોની શક્તિથી પરિચિત કરાવવા એ સમયની માંગ છે. આ પ્રકારના આયોજનો સમાજમાં એવો સંદેશ વહેતો કરે છે કે જો આપણે આપણી ભાષાને સાચવીશું, તો જ આપણી સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારો જીવંત રહેશે. સાહિત્યના આ સમૃદ્ધ વારસાને જન-જન સુધી પહોંચાડીને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે આદર અને ગૌરવની લાગણી જન્માવવી એ જ આ સમગ્ર અભિયાનનો મૂળભૂત મંત્ર છે.