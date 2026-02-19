મધ્ય-પૂર્વમાં યુદ્ધની આશંકાએ સેન્સેક્સ 1236 પોઇન્ટ તૂટ્યો

અમદાવાદઃ એશિયાઈ બજારોમાં તેજી હોવા છતાં ઘરેલુ શેરબજાર સપાટ શરૂઆત બાદ મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયાં હતાં. ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓને કારણે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર નકારાત્મક અસર પડી હતી અને બજારમાં બે સપ્તાહથી વધુ સમય બાદ સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો. સતત ત્રણ ટ્રેડિંગ સેશનના વધારા બાદ પ્રોફિટ બુકિંગને કારણે બજારમાં ચારેય તરફ વેચવાલી જોવા મળી. એ સાથે જ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ICICI બેંક જેવા ઇન્ડેક્સ હેવી વેઇટ શેરોમાં વેચવાલીએ ઘટાડાને વધુ વેગ આપ્યો હતો. રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. 7.5 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો હતો.
શેરબજારમાં બધા સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ નરમ બંધ આવ્યા હતા. બજારમાં સૌથી વધુ ઘટાડો રિયલ્ટી, પાવર ઓટો અને યુટિલિટી શેરોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. બીએસઈ સેન્સેક્સ ટ્રેડિંગ સેશનને અંતે 1236.11 અંક અથવા 1.48 ટકાના ઘટાડા સાથે 82,498.14 પર બંધ થયો હતો. એ જ રીતે નિફ્ટી-50 પણ 365 પોઇન્ટ અથવા 1.41 ટકાના ઘટાડા સાથે 25,454.35 પર બંધ થયો હતો.નિફ્ટી-50માં ટેક્નિકલ દૃષ્ટિએ ઇન્ડેક્સ 25,645–25,660ના ટૂંકા ગાળાના સપોર્ટ લેવલથી નીચે ગયો હતો. આ સ્તરે 20-દિવસના EMA (મૂવિંગ એવરેજ) નજીક હતું. જેમ જ આ સપોર્ટ તૂટ્યો, વેચવાલી થોડી તેજ બની હતી અને નિફ્ટી 25,350–25,400ના સપોર્ટ ક્ષેત્ર તરફ સરક્યો હતો.
ભારતીય બજારમાં વેચવાલી હાવી રહી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક માહોલ નબળો બન્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત આ વર્ષે સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી. જેના કારણે મોંઘવારી વધવાની ચિંતા વધી. સાથે જ હોર્મુઝ જળસંધિમાં અવરોધની આશંકાથી બજારમાં અસ્થિરતા વધી ગઈ હતી, એમ બજારના વિશ્લેષકે જણાવ્યું હતું.
BSE પર કુલ 4367 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 1275 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 2927 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 165 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 110 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 146 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 170 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 158 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.