AMC દ્વારા શહેરના મોબિલિટી પર અનોખા જાહેર પ્રદર્શનું આયોજન

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરની ગતિશીલતા અને પરિવહન વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આગામી 21થી 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન રિવરફ્રન્ટ હાઉસ ખાતે ‘AmdavadNXT’ નામના એક અનોખા ત્રિ-દિવસીય જાહેર પ્રદર્શન અને સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે શહેરની સજ્જતા અને વૈશ્વિક સ્તરે અમદાવાદનું સ્થાન મજબૂત કરવાના લક્ષ્ય સાથે આ પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમમાં 50થી વધુ સંસ્થાઓ, 35થી વધુ શાળાઓ અને 18થી વધુ યુનિવર્સિટીઓ સહભાગી થઈ રહી છે, જેનો મુખ્ય હેતુ જાહેર પરિવહનને વધુ લોક-કેન્દ્રિત, સમાવિષ્ટ અને ક્લાઇમેટ રેસિલિયન્ટ બનાવવાનો છે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની એ આ આયોજન વિશે માહિતી આપતા કહ્યું કે, “અમદાવાદ એક આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર તરીકે વિકસી રહ્યું છે ત્યારે તેની મોબિલીટી વ્યવસ્થા પણ તેટલી જ અત્યાધુનિક હોવી જોઈએ. AmdavadNXT દ્વારા નિષ્ણાંતો, સંસ્થાઓ અને સામાન્ય નાગરિકોને એક મંચ પર લાવીને સુરક્ષિત અને ટકાઉ પરિવહન વ્યવસ્થાની કલ્પના કરવામાં આવશે. આ પ્રદર્શનમાં ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે જેથી તેઓ ઇન્ટરેક્ટિવ સત્રો અને રમતો દ્વારા શહેરી આયોજન અને પરિવહન વિશે નવીનતમ જાણકારી મેળવી શકે. આ પહેલ AMC દ્વારા SHIFT ટ્રાન્સપોર્ટ ગઠબંધન હેઠળ WRI ઇન્ડિયા, TUL ફાઉન્ડેશન અને CEPT યુનિવર્સિટી જેવી અનેક સંસ્થાઓના સહયોગથી યોજાઈ રહી છે.”
આ પ્રદર્શનમાં મુલાકાતીઓ માટે અમદાવાદની પરિવહન યાત્રાને નકશા, ઇન્ફોગ્રાફિક્સ, અને મલ્ટીમીડિયા ઇન્સ્ટોલેશન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે. વધુમાં, ગુજરાતના અન્ય શહેરો જેવા કે નવસારી, ગાંધીનગર અને મહેસાણાની શ્રેષ્ઠ પરિવહન પ્રથાઓ તેમજ અમદાવાદના યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ વોલ્ડ સિટીનું લાઈફ-સાઈઝ મોડેલ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. આ સંમેલન નીતિ ઘડનારાઓ, ડિઝાઇનર્સ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને નાગરિકોને એકસાથે લાવીને AMTS, BRTS અને મેટ્રોના ભાવિ વિકાસ તેમજ પડકારો પર ચર્ચા કરવા માટેનું મહત્વનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. તમામ નાગરિકો માટે આ પ્રદર્શન વિનામૂલ્યે ખુલ્લું રહેશે.