જિયો અને રિલાયન્સ AI ક્ષેત્રમાં ૧૦ લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે

નવી દિલ્હી: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણીએ ગુરુવારે AI ક્ષેત્રમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાના રોકાણની જાહેરાત કરી. આ પ્રસંગે તેમણે મોબાઇલ ડેટાની જેમ AIના ક્ષેત્રમાં પણ ક્રાંતિ લાવવાનું વચન આપ્યું.નવી દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં બોલતા, મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે શ્રેષ્ઠ AI હજુ આવવાનું બાકી છે અને AI સુપર વિપુલતાના યુગની શરૂઆત કરી શકે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, દુનિયા AIના ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિના વળાંક પર ઉભું છે, એક રસ્તો દુર્લભ, ખર્ચાળ AI અને નિયંત્રિત ડેટા તરફ દોરી જાય છે. જ્યારે બીજો સસ્તું અને સુલભ AI સુનિશ્ચિત કરે છે.
“આ વર્ષથી શરૂ થતા આગામી સાત વર્ષમાં જિયો અને રિલાયન્સ ₹૧૦ લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે,” તેમણે કહ્યું. “આ સટ્ટાકીય રોકાણ નથી. તે મૂલ્યાંકનનો પીછો કરવા માટે નથી. આ ધીરજવાન, શિસ્તબદ્ધ રાષ્ટ્રનિર્માણ મૂડી છે.”
એઆઈમાં સૌથી મોટો અવરોધ પ્રતિભાની અછત નથી, પરંતુ કમ્પ્યુટનો ઊંચો ખર્ચ છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું. “જીઓ ઇન્ટેલિજન્સ ભારતમાં કમ્પ્યુટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરશે.” આમાં ગીગાવોટ-સ્કેલ ડેટા સેન્ટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
“જિઓએ ભારતને ઇન્ટરનેટ યુગ સાથે જોડ્યું હતું, અને હવે તે તેને ગુપ્તચર યુગ સાથે જોડશે.” “અમે દરેક નાગરિક, અર્થતંત્રના દરેક ક્ષેત્ર અને સામાજિક વિકાસના દરેક પાસાને ગુપ્ત માહિતી પહોંચાડીશું. જિઓ તે જ વિશ્વસનીયતા, સ્કેલ અને અત્યંત પોષણક્ષમતા સાથે આવું કરશે.”