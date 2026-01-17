બજેટ 2026: આ વખતે કૃષિ, ટેક્નોલોજી અને ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર રહેશે ફોકસ

નવી દિલ્હીઃ આ વખતના બજેટમાં કૃષિ ક્ષેત્ર માટે લાંબા ગાળાની યોજનાઓ બનાવવાની માગ કૃષિ નિષ્ણાતો કરી રહ્યા છે. પાક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે AIના ઉપયોગ માટે બજેટ વધારવાની ચર્ચા છે. આ વખતના બજેટમાં ખેડૂતો પર ખાસ ધ્યાન રહેવાનું છે. કૃષિ ક્ષેત્રનો અર્થતંત્રમાં લગભગ 20 ટકા સુધીનો ફાળો છે અને તે સૌથી વધુ રોજગાર આપતું ક્ષેત્ર પણ છે. જોકે કૃષિ ક્ષેત્ર સામે અનેક પડકારો છે. આ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે નાણાં મંત્રી નવી ટેક્નોલોજી પર ખાસ ફોકસ કરે એવી શક્યતા છે.
ટેક્નોલોજી, ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ફોકસ શક્ય
આ વર્ષના બજેટમાં ટેક્નોલોજી અને ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ભાર રહેવાની શક્યતા છે. બજેટ 2026માં એગ્રી-ડ્રોન, IoT સેન્સર અને AI આધારિત ટેક્નોલોજી પર નાણાં મંત્રીનું ધ્યાન રહે એવી શક્યતા છે. ખેતરોમાં પાકની ઊપજ વધારવા, પાણી અને ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગને વધુ અસરકારક બનાવવા તથા હવામાન પરિવર્તનની અસરોને પહોંચી વળવા માટે અનેક યોજનાઓની જાહેરાત થવાની સંભાવના છે.
માઇક્રો સિંચાઈ માટે પ્રોત્સાહન આપતી યોજના શક્ય
આ વખતના બજેટમાં માઇક્રો સિંચાઈ માટે ડ્રિપ અને સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપતી યોજના આવી શકે છે. એ સાથે જ દુષ્કાળ કે પૂર સહનશીલ પાકો, પ્રાકૃતિક ખેતી, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, વેરહાઉસિંગ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ માટે ખેડૂતોની તાલીમ તેમ જ FPOs માટે મોટા ફાળવણીની શક્યતા છે.
ગયા વર્ષે નાણાં મંત્રીએ ખેડૂતો માટે અનેક યોજનાઓની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ હજી પણ ઘણી યોજનાઓ જમીન પર સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં આવી નથી. આશા છે કે આ બજેટ ખેડૂતોની અપેક્ષાઓ પર ખરું ઊતરશે.