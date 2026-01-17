PM મોદીએ દેશની પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​દેશની પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી. તેઓ પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાતે છે અને કોલકાતાના માલદા રેલ્વે સ્ટેશન પર એક સમારોહમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેમણે ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી હતી, જે હાવડાથી કામાખ્યા સુધીની ૯૫૮ કિલોમીટર, ૨૧ કલાકની મુસાફરી ૧૪ કલાકમાં પૂર્ણ કરશે, જેનાથી પશ્ચિમ બંગાળથી આસામ સુધીનો પ્રવાસ સમય ઓછો થશે.

આ ટ્રેનમાં કુલ ૧૬ કોચ છે, જેમાં ૧૧ થર્ડ એસી, ૪ સેકન્ડ એસી અને ૧ ફર્સ્ટ એસી કોચનો સમાવેશ થાય છે. આ ટ્રેનની ગતિ રાજધાની એક્સપ્રેસ કરતા ઝડપી છે, અને ભાડું રાજધાની એક્સપ્રેસ જેવી પ્રીમિયમ ટ્રેનો કરતા થોડું વધારે છે. ગુવાહાટીથી હાવડા સુધીનું થર્ડ એસી ભાડું આશરે ₹૨,૩૦૦ છે. ટ્રેનની સામાન્ય ગતિ 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હશે અને તેની મહત્તમ ગતિ 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હશે. પહેલાં, ટ્રેનોમાં ચેર કાર હતી, પરંતુ હવે તેમાં સ્લીપર સીટ પણ હશે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનનો આંતરિક ભાગ આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે અને મુસાફરોના આરામને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. દરેક બર્થ, લાઇટિંગ અને કોચને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે કે લાંબી મુસાફરી કંટાળાજનક કે થકવી નાખનારી ન લાગે. ટ્રેનમાં જંતુનાશક ટેકનોલોજી અને UVS ટેકનોલોજી છે, જે હવામાં રહેલા વાયરસ અને બેક્ટેરિયાને દૂર કરે છે. UVS કોચમાં હવાને ફિલ્ટર કરશે અને તાજી હવા છોડશે, જે ચેપને અસરકારક રીતે અટકાવશે.

વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન સલામતીની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ અદ્યતન છે, જેમાં “કવચ” ઓટોમેટિક ટ્રેન પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમ ટ્રેનની ગતિ અને સિગ્નલિંગ પર નજર રાખે છે. તે ઇમરજન્સી ટોક-બેક યુનિટ, આધુનિક નિયંત્રણ અને સલામતી પ્રણાલીઓથી સજ્જ છે. બાહ્ય ભાગ પણ આધુનિક અને એરોડાયનેમિક છે. ટ્રેનના દરવાજા ઓટોમેટિક હશે, સ્ટેશનો પર રોકાતી વખતે અને પ્રસ્થાન કરતી વખતે આપમેળે ખુલશે અને બંધ થશે. મુસાફરોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ધાબળા, કવર અને અદ્યતન બેડરોલ પણ પૂરા પાડવામાં આવશે.

