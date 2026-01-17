પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા: સફાઈ કામદારના પુત્ર દિક્ષીત વાઘેલાનનું રાજ્ય સ્તરે ગૌરવપૂર્ણ પ્રદર્શન

મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાંથી એક પ્રેરણાદાયક શૈક્ષણિક સફળતાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં દિક્ષીત રમણભાઈ વાઘેલાએ વર્ષ 2025ની ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં ઉત્તમ પરિણામ મેળવી રાજ્યભરમાં વિશેષ ઓળખ મેળવી છે. દિક્ષીતે 83.83 ટકા સાથે પરીક્ષા પાસ કરીને સફાઈ કામદારના આશ્રિત વિદ્યાર્થીઓમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં દ્વિતીય ક્રમ હાંસલ કર્યો છે. તેમની આ સિદ્ધિને સામાજિક ઉત્થાન અને શિક્ષણની શક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ માનવામાં આવી રહી છે.
દિક્ષીત વાઘેલાની સફળતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા સ્તરે સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ હંસાબેન પારેધી અને વાંકાનેરના ધારાસભ્ય જીતુભાઈ સોમાણી દ્વારા દિક્ષીતને પ્રશસ્તિ પત્ર અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે દિક્ષીતે અગાઉ ધોરણ-10ની બોર્ડ પરીક્ષામાં પણ 86.33 ટકા મેળવી રાજ્યભરમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. સતત બે બોર્ડ પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને દિક્ષીતે સાબિત કર્યું છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન, મહેનત અને આત્મવિશ્વાસથી કોઈપણ પરિસ્થિતિને જીતવી શક્ય છે. અધિકારીઓ અને સમાજના આગેવાનોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે દિક્ષીત ભવિષ્યમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરીને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બનશે.