DAUના 20મા પદવીદાન સમારોહમાં 649 પદવીઓ એનાયત કરવામાં આવી

ગાંધીનગર સ્થિત ધીરુભાઈ અંબાણી યુનિવર્સિટીમાં વર્ષ 2026 માટેનું પદવીદાન સમારોહ શૈક્ષણિક ગૌરવ અને ઉત્સાહભર્યા માહોલ વચ્ચે સંપન્ન થયું. યુનિવર્સિટીના 20મા કોન્વોકેશનમાં વિવિધ શૈક્ષણિક શાખાઓમાંથી પસાર થયેલા કુલ 649 વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અભ્યાસની મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ તરીકે પદવી સ્વીકારી. ટેક્નોલોજી, ડેટા સાયન્સ, ડિઝાઇન અને સંશોધન ક્ષેત્રે તૈયાર થયેલી નવી પેઢી માટે આ દિવસ વિશેષ યાદગાર રહ્યો.
સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે પ્રખ્યાત શિક્ષણવિદ અને આઈઆઈટી મદ્રાસના ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર પ્રો. ભાસ્કર રામમૂર્તિ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે પોતાના દીક્ષાંત પ્રવચનમાં વિદ્યાર્થીઓને નવીન વિચારસરણી, જવાબદાર ટેક્નોલોજી વિકાસ અને સમાજપ્રતિ પ્રતિબદ્ધતા રાખવાની અપીલ કરી. યુનિવર્સિટીના બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના સભ્ય એમ્બેસેડર ટી. એસ. તિરુમૂર્તિએ અધ્યક્ષસ્થાનેથી વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક પડકારો સામે તૈયાર રહેવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું.
આ વર્ષે અંડરગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રમોમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ સ્નાતક બન્યા, જ્યારે પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ અને ડોક્ટરલ અભ્યાસક્રમોમાંથી પણ સંશોધન અને નવીનતાની દિશામાં આગળ વધનાર વિદ્યાર્થીઓએ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી. યુનિવર્સિટી પ્રશાસન તરફથી જણાવાયું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં DAUએ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અભિગમ અપનાવીને શિક્ષણ અને સંશોધનમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે.
પદવીદાન સમારોહ પૂર્વે આયોજિત એવોર્ડ કાર્યક્રમમાં ફેકલ્ટી સભ્યો અને વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક સિદ્ધિ, સંશોધન કાર્ય અને સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે, યુનિવર્સિટીએ પોતાના 25 વર્ષના પ્રવાસની ઉજવણી અંતર્ગત પ્રતિષ્ઠિત ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને સન્માન આપવાની પહેલ પણ શરૂ કરી છે, જે સંસ્થાની પરંપરા અને ભવિષ્યની દિશાને મજબૂત બનાવે છે.
સમારોહ દરમિયાન યુનિવર્સિટીના નેતૃત્વ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માત્ર વ્યાવસાયિક સફળતા નહીં પરંતુ સ્વાસ્થ્ય, સંતુલન અને માનવ-કેન્દ્રિત વિચારધારાને જીવનનો અભિન્ન ભાગ બનાવવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો. આ કોન્વોકેશન DAU માટે એક નવી ઉર્જા અને આગલા દાયકાની શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિનું પ્રતિબિંબ બની રહ્યું.