AMCનું ડ્રાફ્ટ બજેટઃ 200 કિમીના નવા રસ્તાઓની યોજના

અમદાવાદઃ AMCનું બજેટ 2026-27 રજૂ થયું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિયપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આગામી નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે કુલ 17,018 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે વર્ષ 2025-26ના સુધારેલા બજેટનું કુલ કદ 14,001 કરોડ રૂપિયા હતું. એટલે કે અમદાવાદ AMCના બજેટમાં 21 ટકાનો વધારો થયો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ વર્ષ 2026–27 માટેના તેના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં શહેરમાં અવરજવર સરળ બનાવવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. ડ્રાફ્ટ બજેટ મુજબ મહાનગરપાલિકા 200 કિલોમીટર નવા રસ્તાઓના વિકાસની યોજના ધરાવે છે. આ ઉપરાંત એસ.જી. હાઇવેના પ્રતીકાત્મક પુનર્વિકાસ માટે અંદાજે 600 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવશે.
બજેટ 2026માં અમદાવાદ શહેરના રોડ રસ્તા, ડ્રેનેજ, ઇલેક્ટ્રિસિટી અને પીવાના પાણી જેવી માળખાંગત સુવિધા સાથે-સાથે શહેરમાં રમતગમત માટે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, બગીચા, શિક્ષણ માટે શાળા અને આંગણવાડીની સુવિધા ઊભી કરવા બજેટ ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં પ્રદૂષણની સમસ્યા હળવી કરવા માટે સ્વચ્છ ઊર્જા અને એનર્જી એફિશિયન્સી વધારવા માટે બજેટમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યા છે. બજેટ 2026-27માં અમદાવાદમાં નવા 11 સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટાડવા માટે બોપલ રિંગ રોડથી ઘુમા, નહેરુ નગરથી શિવરંજની થઇ સેટેલાઇટ રામદેવ નગરથી ઇસ્કોન સુધી એલિવેટેડ કોરિડોર બનાવાશે. આ ઉપરાંત ત્રણ નવા ફ્લાયઓવર તેમ જ પાંચ રેલવે ઓવરબ્રિજ અને ત્રણ ફ્લાય ઓવરબ્રિજ બનશે.
AMCના કુલ 17,018 કરોડ રૂપિયાના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં સૌથી વધુ 1931 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ ડ્રેનેજ સુવિધા પાછળ થશે. ત્યાર બાદ રોડ રસ્તા માટે 1540 કરોડ, પાણી સુવિધા પાછળ 794 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાની જોગવાઈ છે. એએમસીના વર્ષ 2026-27ના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં કુલ રેવન્યુ ખર્ચ 7150 કરોડ રૂપિયા અને કેપિટલ ખર્ચ 9868 કરોડ રૂપિયા થવાનો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો છે.