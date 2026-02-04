લોકસભામાં PM મોદીનું ભાષણ ટળ્યું, હોબાળાને કારણે કાર્યવાહી સ્થગિત

સંસદના ચાલુ બજેટ સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં ગતિરોધ ચાલુ છે. સતત ત્રીજા દિવસે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થઈ શકી નથી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે લોકસભામાં આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાનો જવાબ આપવાના હતા, પરંતુ હોબાળાને કારણે ગૃહની કાર્યવાહી ખોરવાઈ ગઈ અને પીએમનું ભાષણ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું.

હોબાળાને કારણે, જ્યારે સાંજે 5 વાગ્યે ગૃહ ફરી શરૂ થયું, ત્યારે સ્પીકર સંધ્યા રાયે પીપી ચૌધરીને બોલવા માટે કહ્યું. વિપક્ષી સભ્યો પ્લેકાર્ડ સાથે વેલમાં ધસી ગયા અને સૂત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. હોબાળા વચ્ચે, સ્પીકરે ગૃહને દિવસ માટે મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી.

દરમિયાન, રાજ્યસભા હાલમાં આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરી રહી છે. પીયૂષ ગોયલે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના વેપાર સોદા અંગે રાજ્યસભામાં નિવેદન આપ્યું. વિપક્ષે આનો વિરોધ કર્યો અને એક દિવસ પહેલા સંસદની બહાર તેમના નિવેદન પર સવાલ ઉઠાવ્યા. મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ લોકસભામાં પંડિત નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધીની નિંદા કરતા પુસ્તકો લહેરાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

