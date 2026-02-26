PM મોદીએ ઇઝરાયેલમાં કરી મોટી જાહેરાતો

ઈઝરાયલની મુલાકાતે રહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વાત કર્યા બાદ અનેક મોટી જાહેરાતો કરી. આમાં બંને દેશો વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર, સંરક્ષણ કરાર અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે, જે બંને માટે ફાયદાકારક રહેશે. તાજેતરમાં, ભારતે યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે FTA કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “અમે ઇઝરાયલ સાથે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સંયુક્ત વિકાસ, ઉત્પાદન અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર તરફ આગળ વધીશું.”

પીએમ મોદીએ કહ્યું, “અમારા સંબંધો ઊંડા વિશ્વાસ, વહેંચાયેલ લોકશાહી મૂલ્યો અને માનવીય સંવેદનશીલતાના પાયા પર આધારિત છે. અમારા સંબંધો સમયની કસોટી પર ખરા ઉતર્યા છે. આજે, અમે આ સમય-પરીક્ષિત ભાગીદારીને વિશેષ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો દરજ્જો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.” આ નિર્ણય બંને દેશોની આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ છે: માનવતા ક્યારેય સંઘર્ષનો ભોગ ન બને. ગાઝા શાંતિ યોજનાએ શાંતિનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે, અને ભારત આ પ્રયાસોને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. ભારતના સુરક્ષા હિતો મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ અને સ્થિરતા સાથે જોડાયેલા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ઇઝરાયલ આતંકવાદ અને તેના સમર્થકોનો વિરોધ કરવામાં ખભે ખભો મિલાવીને ઉભા રહ્યા છે, અને આમ કરતા રહેશે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલમાં UPI ના ઉપયોગ માટે એક કરાર થયો છે. ભારત-ઇઝરાયલ સંબંધ ઊંડા વિશ્વાસ, સહિયારા લોકશાહી મૂલ્યો અને માનવીય સંવેદનશીલતાના મજબૂત પાયા પર બંધાયેલ છે. પીએમએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે તમામ ભાગીદારો સાથે સલાહ અને સહયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

