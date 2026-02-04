AMCનું વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટે રૂ. ૧૭,૦૧૮ કરોડનું બજેટ

અમદાવાદ: ૨૦૩૦ કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીઓ સાથે જોડાયેલી મુખ્ય માળખાગત સુવિધાઓ, ગતિશીલતા, પર્યાવરણીય ટકાઉપણું અને રમતગમત સુવિધાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ બુધવારે ૨૦૨૬-૨૭ માટેનું તેનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યું, જેનો કુલ ખર્ચ રૂ. ૧૭,૦૧૮ કરોડ છે.ડ્રાફ્ટમાં મહેસૂલ ખર્ચ રૂ. ૭,૧૫૦ કરોડ અને મૂડી ખર્ચ રૂ. ૯,૮૬૮ કરોડ હોવાનો બજેટમાં અંદાજ છે. બજેટ રજૂ કરતા, મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું હતું કે કોઈ નવો કર પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યો નથી. “બે વર્ષ પહેલાં બજેટમાં બે ટકા વાર્ષિક કર વધારો પહેલાંથી જ સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો અને કોઈપણ નવા વધારા વિના આપમેળે ચાલુ રહેશે,” તેમણે સ્પષ્ટતા કરી.
શહેરી પરિવહન અને માર્ગ માળખાગત સુવિધાઓ પ્રસ્તાવિત ખર્ચનો મુખ્ય ભાગ છે. AMCએ બોપલ રિંગ રોડથી ઘુમા અને નહેરુનગર, શિવરંજની અને સેટેલાઇટ રામદેવનગરને ઇસ્કોન સાથે જોડતા એલિવેટેડ કોરિડોર માટે રૂ. 1,000 કરોડ ફાળવ્યા છે. બજેટમાં રૂ. 775 કરોડના ખર્ચે પાંચ રેલ્વે ઓવરબ્રિજ, રૂ. 225 કરોડના ખર્ચે ત્રણ ફ્લાયઓવર અને રૂ. 272 કરોડના ખર્ચે સુભાષ બ્રિજનું નવીનીકરણ કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે.
વધારાની ફાળવણીમાં નાના ચિલોડાથી સનાથલ સુધીના ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર માટે રૂ. 660 કરોડ, SG હાઇવેના આઇકોનિક વિકાસ માટે રૂ. 600 કરોડ, પ્રીસિંક્ટ વિકાસ માટે રૂ. 865 કરોડ અને લગભગ 200 કિમીના રસ્તાના વિકાસ માટે રૂ. 700 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
જાહેર પરિવહન વિસ્તરણમાં AMTS અને BRTS હેઠળ 3,000 ઇલેક્ટ્રિક બસો શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. 980 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી સાથે વ્યૂહાત્મક હાઇવે-લિંક્ડ સ્થળોએ ચાર મલ્ટિમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં આઉટર રિંગ રોડ પર 630 કરોડ રૂપિયાનો મુખ્ય બસ પોર્ટ પણ સામેલ છે.
ટ્રાફિક નિયંત્રણ પ્રણાલીઓ, BRTS સ્ટેશન નવીનીકરણ, સ્માર્ટ બસ શેલ્ટર્સ, ઇન્ટિગ્રેટેડ ટિકિટિંગ સિસ્ટમ્સ, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નવા બસ ડેપો અને યુનિફાઇડ મેટ્રોપોલિટન ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટીની સ્થાપના માટે પણ ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું છે.
પર્યાવરણ અને આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતા ક્ષેત્રમાં, બજેટમાં પાણી પુરવઠા અને ગંદાપાણીના પ્રોજેક્ટ્સ માટે ફાળવણીનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પુનર્વસન કાર્યો, નવા પાણી વિતરણ સ્ટેશનો, ગટર શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ અને પમ્પિંગ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.
પૂર નિવારણ પ્રોજેક્ટ્સ માટે 472.71 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં લેકફ્રન્ટ વિકાસ, લેક રિડેવલપમેન્ટ અને ઇન્ટરલિંકિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટેની જોગવાઈઓ પણ સામેલ છે. નવીનીકરણીય ઉર્જા પહેલ, ઇલેક્ટ્રિક વાહન સંક્રમણ પ્રોજેક્ટ્સ, સ્માર્ટ સ્ટ્રીટ લાઇટિંગ અને વાયર-ફ્રી સિટી પ્રોગ્રામનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ડ્રાફ્ટ બજેટમાં રમતગમત અને સામાજિક માળખાગત સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર રોકાણનો પ્રસ્તાવ છે. જેમાં એકંદર સ્પોર્ટ્સ સિટી વિકાસ માટે 430.84 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આમાં શહેરમાં ૧૧ નવા રમત-ગમત સંકુલના નિર્માણ માટે ૨૧૧.૮૮ કરોડ રૂપિયા અને પાંચ જીમ, ત્રણ સ્વિમિંગ પુલ અને ૩૫ રમતના મેદાન જેવી સહાયક સુવિધાઓ માટે ૧૧૦.૯૬ કરોડ રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.
સામાજિક ક્ષેત્રમાં, AMCએ ચાર નવા સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને ત્રણ હાલની સુવિધાઓના અપગ્રેડેશન માટે ૧૦૫ કરોડ રૂપિયા, બોડકદેવ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે ચાર કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે એક મોડેલ ફાયર સ્ટેશન અને ૧૪ નવા ફાયર સ્ટેશનના નિર્માણ માટે ૨૦ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ફાયર ફાઇટીંગ સાધનો ખરીદવા માટે ૧૫૦ કરોડ રૂપિયા અને ફાયર મોટરસાયકલ માટે ૧.૫ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. ઝૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન માટે લક્ષિત આવાસ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ૫૦,૦૦૦ થી વધુ આવાસ એકમોના નિર્માણ માટે ૧,૪૪૦ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
શિક્ષણ અને કલ્યાણ ક્ષેત્રમાં, બજેટમાં ૩૬ નવી શાળાઓ માટે ૯૦ કરોડ રૂપિયા, ૧૦૦ નવી આંગણવાડીઓ માટે ૧૭ કરોડ રૂપિયા, ૫૦ સ્માર્ટ આંગણવાડીઓ માટે ત્રણ કરોડ રૂપિયા અને ૨૫ ગુલાબી શૌચાલયો માટે છ કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ છે. આ ઉપરાંત, મહિલા કૌશલ્ય વિકાસ ભવન અને વ્યાયામશાળા સહિત મહિલા-કેન્દ્રિત સુવિધાઓ માટે ૮.૭૫ કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ માટે, એ.એમ.સી.એ રિવરફ્રન્ટને સાંસ્કૃતિક અને પર્યટન કેન્દ્ર તરીકે વિસ્તૃત કરવા અને વધારવા માટે અનેક ફાળવણીઓ કરી છે. રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટના ત્રીજા તબક્કા માટે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની રકમ ફાળવવામાં આવી છે, જેમાં ઇન્દિરા બ્રિજથી નર્મદા નહેર સુધીનો વિકાસ વિસ્તારવામાં આવશે. બજેટમાં નદીના બંને કાંઠે સાંસ્કૃતિક માળખાકીય સુવિધાઓ, અપગ્રેડ કરેલા સહેલગાહો, બગીચાઓ અને પ્રવાસન-લક્ષી સુવિધાઓ માટે ૮૫૩ કરોડ રૂપિયાની પણ જોગવાઈ છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ કાંઠે ૧૦ કિલોમીટરના પટ પર રસ્તાઓ, ઉપલા સહેલગાહો અને સહાયક માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસ માટે ૧૭૬ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
નહેરુ બ્રિજ અને એલિસ બ્રિજ વચ્ચે નદી કિનારે આવેલા ખાણીપીણીના સ્થળો અને ફૂડ કોર્ટ માટે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, ટાગોર હોલ પ્લાઝા નજીક એક પ્રદર્શન-કમ-કન્વેશન સેન્ટર માટે ૨૫૮ કરોડ રૂપિયા પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પ્રસ્તાવિત વોટર મેટ્રોના શક્યતા અભ્યાસ માટે એક કરોડ રૂપિયા અલગ રાખવામાં આવ્યા છે.
નદી કિનારે આવેલા લીલા અને મનોરંજન પ્રોજેક્ટ્સમાં ઉષ્ણકટિબંધીય વન પ્રોજેક્ટ માટે ૫૬ કરોડ રૂપિયા, સંગીતમય ફુવારા માટે ૫૦ કરોડ રૂપિયા અને સૌથી લાંબા રેખીય બગીચાના વિકાસ માટે ૧૨ કરોડ રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત ફાળવણીનો હેતુ અમદાવાદની વિસ્તરતી શહેરી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવાનો છે, સાથે સાથે સમગ્ર શહેરમાં જાહેર માળખાકીય સુવિધાઓ, મનોરંજન સ્થળો અને નાગરિક સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવાનો છે.