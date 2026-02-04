કોલકાતામાં વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, એન્જિનમાં લાગી આગ

આજે કોલકાતા એરપોર્ટ પર અંધાધૂંધી સર્જાઈ હતી જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ટર્કિશ એરલાઇન્સની ફ્લાઇટને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવું પડ્યું. પાઇલટને ફ્લાઇટ દરમિયાન વિમાનના જમણા એન્જિનમાં આગ લાગવાની શંકા હતી, જેના કારણે અધિકારીઓએ તાત્કાલિક વિમાનને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની સલાહ આપી હતી. 236 મુસાફરોને લઈને કાઠમંડુથી ઇસ્તંબુલ જઈ રહેલા વિમાને કોલકાતા એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) ને એન્જિનમાં સમસ્યાની જાણ કરી હતી, જેના કારણે સંપૂર્ણ ઇમરજન્સી શરૂ થઈ હતી.
બુધવારે બપોરે 2:49 વાગ્યે નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક (NSCBI) પર વિમાનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે, અને વિમાનનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે.
એરપોર્ટ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ પછી વિમાનને એરપોર્ટ પર અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યું છે. NSCBI એરપોર્ટના ડિરેક્ટરે પુષ્ટિ આપી હતી કે એન્જિનમાં ખરેખર આગ લાગી હતી કે તે માત્ર ચેતવણી ચેતવણી હતી તે નક્કી કરવા માટે વિમાનનું ટેકનિકલ નિરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે.
ઉડ્ડયન સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્લાઇટ દરમિયાન એન્જિન સંબંધિત કોઈપણ ચેતવણીને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે. પાઇલટની સતર્કતા અને સમયસર નિર્ણયને કારણે સંભવિત મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. ટેકનિકલ તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે કે વિમાન ઉડાન ચાલુ રાખશે કે મુસાફરોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવશે. ટર્કિશ એરલાઇન્સ તરફથી વિગતવાર નિવેદનની રાહ જોવાઈ રહી છે.