ભિખારી નીકળ્યો લાખો રૂપિયાની સંપત્તિનો માલિક, જાણો…

ઇન્દોરઃ ઇંદોરમાં પ્રશાસનનો દાવો છે કે ઇંદોર શહેર સંપૂર્ણપણે ભિખારીઓથી મુક્ત છે. ભિખારીઓ વિશે માહિતી આપનારને 1000 રૂપિયાનું ઇનામ આપવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. જોકે ઇંદોર પ્રશાસને કુષ્ઠરોગથી પીડિત એક 50 વર્ષના ભિખારીને બચાવ્યો છે. અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ વ્યક્તિ ત્રણ મકાન, એક કાર અને ત્રણ ઓટો રિક્ષા સહિત લાખો રૂપિયાની સંપત્તિનો માલિક છે. ઇંદોરમાં ભીખ માગવા ઉપરાંત ભીખ આપવી અને ભિખારીઓ પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા પર પણ કાનૂની પ્રતિબંધ છે.
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના અધિકારી દિનેશ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે સામાન્ય લોકો પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે સર્રાફા વિસ્તારમાં ભીખ માંગતા કુષ્ઠરોગી વ્યક્તિને મુક્ત કરાવવામાં આવ્યો છે. મિશ્રા પોતે ભિક્ષાવૃત્તિ ઉન્મૂલન અભિયાન (Beggary Eradication Campaign)ના નોડલ અધિકારી છે.
અધિકારી દિનેશ મિશ્રાએ કહ્યું હતું કે અમને માહિતી મળી છે કે આ વ્યક્તિ પાસે ત્રણ પાકા મકાન છે, જેમાં એક ત્રણ માળનું મકાન પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત તેની પાસે ત્રણ ઓટો રિક્ષા છે, જેને તેણે ભાડે આપેલા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ વ્યક્તિ પાસે એક કાર પણ છે, જેમાં બેસીને તે ભીખ માગવા જાય છે અને તેના માટે તેણે ડ્રાઈવરપણ રાખ્યો છે.
ઉધાર આપીને વ્યાજ વસૂલ કરે છે – દિનેશ મિશ્રા
મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે કુષ્ઠરોગથી પીડિત આ વ્યક્તિ પૈડાવાળી ઘસડાતી ગાડી પર બેસીને ભીખ માગે છે. તેમના અનુસાર, આ વ્યક્તિ વર્ષ 2021-22થી ભીખ માગી રહ્યો છે અને એવી પણ માહિતી મળી છે કે તેણે સર્રાફા વિસ્તારમાં લોકોને ચારથી પાંચ લાખ રૂપિયા ઉધાર આપેલા છે, જેના પર તે રોજ વ્યાજ વસૂલ કરે છે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ વ્યાજમાંથી તે દરરોજ 1000થી 2000 રૂપિયા કમાય છે. આ ઉપરાંત, તેને દરરોજ 400થી 500 રૂપિયા ભીખ રૂપે પણ મળી જાય છે. મિશ્રાએ જણાવ્યું કે આ વ્યક્તિને હાલમાં શેલ્ટર હોમમાં રાખવામાં આવ્યો છે. ડીએમ શિવમ વર્માએ કહ્યું કે ઇંદોર ભિખારીઓથી મુક્ત શહેર છે. ભીખ માંગવાની કોઈ પણ માહિતી મળતાં ભિખારીઓનું પુનર્વસન કરવામાં આવે છે.