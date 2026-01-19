ભારત 2028માં વિશ્વની ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનશેઃ SBI રિસર્ચ

નવી દિલ્હીઃ ભારતના આર્થિક વિકાસની ગતિ સતત તેજ બની રહી છે, એમ SBI રિસર્ચનો જાહેર થયેલા તાજો રિપોર્ટ કહે છે. રિપોર્ટ મુજબ ભારત હાલ દુનિયાની ચોથું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે અને 2028 સુધી ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, 2030 સુધી ભારત દુનિયાના તે દેશોમાં સામેલ થઈ શકે છે, જેને “અપ્પર મિડલ ઇન્કમ કન્ટ્રી” કહેવાય છે.
પાંચ ટ્રિલિયન ડોલરના અર્થતંત્રનું લક્ષ્ય
. સ્વતંત્રતા પછી ભારતને એક ટ્રિલિયન ડોલરનું અર્થતંત્ર બનવામાં લગભગ 60 વર્ષ લાગ્યાં, ત્યાર બાદ વિકાસની ગતિ સતત તેજ થતી ગઈ. ભારતનું અર્થતંત્ર 2014માં 2 ટ્રિલિયન ડોલર, 2021માં ત્રણ ટ્રિલિયન ડોલર અને 2025માં ચાર ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ચૂકી છે. હવે અંદાજ છે કે આગામી લગભગ બે વર્ષમાં, એટલે કે 2027-28 સુધીમાં ભારત પાંચ ટ્રિલિયન ડોલરનું અર્થતંત્ર બની જશે. એટલું જ નહીં, રિપોર્ટ અનુસાર 2035-36 સુધીમાં 10 ટ્રિલિયન ડોલરનું અર્થતંત્ર બનવાનો માર્ગ પણ સ્પષ્ટ રહ્યો છે.
પ્રતિ વ્યક્તિ આવકમાં પણ ઝડપથી વધારો
માત્ર દેશની કુલ આવક (GDP) જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય લોકોની સરેરાશ માથાદીઠ આવક (Per Capita Income)માં પણ મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતની પ્રતિવ્યક્તિ આવક 2009માં જઈને 1000 ડોલર સુધી પહોંચી હતી. આ મુકામ સુધી પહોંચવામાં દેશને 62 વર્ષ લાગ્યાં, 2000 ડોલરની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 2019માં જ હાંસલ થઈ ગઈ. જ્યારે 2026માં આ આંકડો 3000 ડોલર અને 2030 સુધીમાં આશરે 4000 ડોલર સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.
ગ્રોથ રેટના મામલે શાનદાર પ્રદર્શન
છેલ્લા એક દાયકામાં ભારત દુનિયાના સૌથી ઝડપી વિકસતા દેશોમાં સામેલ રહ્યું છે. દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોની તુલનામાં ભારત વધુ ઝડપથી આગળ વધ્યું છે, એમ અહેવાલ કહે છે.