બલૂચ બળવાખોરોએ પાકિસ્તાની સૈન્ય કાફલા પર કરેલા હુમલાનો વિડીયો જાહેર કર્યો

પાકિસ્તાન: બલૂચ લિબરેશન આર્મી (BLA) એ પાકિસ્તાની સેના પર આત્મઘાતી હુમલાનો વીડિયો જાહેર કર્યો છે. રવિવારે સવારે નોશ્કીના હાઇવે પાસે ક્વેટાથી તફ્તાન જઈ રહેલા 8 લશ્કરી વાહનો પર BLA દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે હાઇવે પરથી પસાર થઈ રહેલા સેનાના કાફલાના વાહનમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. BLA એ કહ્યું કે આ વાહન તેમનું પહેલું ટાર્ગેટ હતું, જ્યારે તેની પાછળ આવતું બીજું વાહન તેમનું બીજું ટાર્ગેટ હતું.

Baloch Liberation Army media #Hakkal published the first visuals #Noshki attack on Pakistan Army’s convoy.

– BLA Majeed Brigade and Special Unit Fateh Squad targeted an occupying Pakistani Army convoy in a deadly attack in Noshki. A total of 90 enemy personnel… pic.twitter.com/n4sCc3DNKM

— Bahot | باہوٹ (@bahot_baluch) March 16, 2025