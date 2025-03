VIDEO: યમનમાં હૂતી વિદ્રોહીઓ પર અમેરિકાની એરસ્ટ્રાઈક, 31નાં મોત

યમન: અમેરિકન સેનાએ શનિવારે હૂતી વિદ્રોહીઓ પર એરસ્ટ્રાઈક કરી. આ હુમલામાં 31 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી હૂતી વિદ્રોહીઓ સામે અમેરિકાની આ પહેલી મોટી કાર્યવાહી છે. ટ્રમ્પે આ વિશે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી. તેમણે લખ્યું- હૂતી આતંકવાદીઓ, તમારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. અમેરિકા તમારા પર આકાશમાંથી એવો કહેર વરસાવશે જે તમે પહેલાં ક્યારેય નહીં જોયો હોય. આ કાર્યવાહી લાલ સમુદ્રમાં અમેરિકન જહાજો પર હૂતીઓના હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી છે. ચાર મહિના પહેલા, હૂતી વિદ્રોહીઓએ લાલ સમુદ્રમાં યુએસ યુદ્ધ જહાજો પર અનેક હુમલાઓ કર્યા હતા.

Raw footage of US Navy Tomahawk missile & F-18 Super Hornet strikes on Houthi Terror targets in Yemen – courtesy of the USS Harry S. Truman aircraft carrier.

— Michael Hustus 🇺🇸 (@HustusMichael) March 16, 2025