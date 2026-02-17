14 ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનોએ ઇમરાન ખાન માટે શહબાઝ શરીફને લખ્યો પત્ર

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને 1992 વર્લ્ડ કપવિજેતા કેપ્ટન ઇમરાન ખાનની જેલમાં બગડતી તબિયતને કારણે વિશ્વભરના દિગ્ગજ ક્રિકેટરોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. મંગળવારે વિશ્વના 14 ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ્ટનોએ એક અરજી પર સહી કરીને પાકિસ્તાન સરકારને ઇમરાન ખાનને વધુ સારી તબીબી સુવિધા આપવા વિનંતી કરી છે.

સુનીલ ગાવસકર, કપિલ દેવ પણ જોડાયા

આ પત્રની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સુનીલ ગાવસકર અને કપિલ દેવની પણ સહી છે. તેમના સિવાય ગ્રેગ ચેપલ, ક્લાઇવ લોઇડ, સ્ટીવ વો અને ઇયાન ચેપલ જેવા મહાન કેપ્ટનોએ પણ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફને ચિઠ્ઠી લખીને ઇમરાન ખાનના માનવ અધિકારો અને આરોગ્યનું ધ્યાન રાખવાની અપીલ કરી છે.

આંખોની રોશની જવાની ભીતિ

અહેવાલો મુજબ 73 વર્ષીય ઇમરાન ખાનની જેલમાં તબિયત ખૂબ ખરાબ થઈ છે. તાજા રિપોર્ટ મુજબ તેમણે જમણી આંખની 85 ટકા દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી છે. તેમના પુત્ર સુલેમાને જણાવ્યું હતું કે તેમને એક નાની કોઠડીમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેને ‘ડેથ સેલ’ કહેવામાં આવે છે.

પાકિસ્તાની કેપ્ટનોની રહસ્યમય ચુપ્પી

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જ્યાં વિશ્વના અનેક કેપ્ટનો ઇમરાનના સમર્થનમાં આવ્યા છે, ત્યાં પાકિસ્તાનના અન્ય કોઈ ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને હજુ સુધી આ અરજી પર સહી નથી કરી. જોકે વસીમ અકરમ, વકાર યુનુસ અને શાહિદ અફ્રિદીએ સોશિયલ મિડિયા પર તેમની તબિયત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

કેપ્ટનોની માગ: રમતની ભાવનાનું સન્માન કરો

એક રિપોર્ટ મુજબ દિગ્ગજ કેપ્ટનોએ પોતાના પત્રમાં લખ્યું છે કે અમે, અમારી-અમારી રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમોના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનો, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વિશ્વ ક્રિકેટની મહાન હસ્તી ઇમરાન સાથે કરવામાં આવતા વર્તન અને તેમની કસ્ટડીની પરિસ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરીએ છીએ.

ક્રિકેટમાં ઇમરાન ખાનનું યોગદાન વિશ્વભરમાં પ્રશંસનીય છે. કેપ્ટન તરીકે તેમણે પાકિસ્તાનને 1992 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક જીત અપાવી હતી. આ જીત કુશળતા, દૃઢતા, નેતૃત્વ અને રમતભાવનાનું પ્રતીક હતી, જેને સરહદો પાર પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે. અમે પાકિસ્તાન સરકારને વિનમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે તેમને તેમની પસંદગીના નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા તરત અને નિયમિત તબીબી તપાસ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.

