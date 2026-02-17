દેશમાં AI સેક્ટરમાં બે વર્ષમાં $ 200 અબજના રોકાણની આશા: અશ્વિની વૈષ્ણવ

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં આગામી બે વર્ષમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) હિસ્સાના પાંચ લેયરમાં 200 અબજ ડોલરથી વધુનું મૂડીરોકાણ આકર્ષવા માટે તૈયાર છે, એમ આ માહિતી IT મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આપી હતી. ભારત AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 દરમિયાન પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વૈશ્વિક સ્તરે AIના વિકાસ સાથે તેના જવાબદાર વપરાશ પ્રત્યે પણ ઊંડો રસ જોવા મળ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મૂડીરોકાણ AI ઇકોસિસ્ટમનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં થઈ રહ્યું છે, ખાસ કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એનર્જી સેક્ટરમાં. તેમણે કહ્યું હતું કે ઇન્ફ્રા લેયર અને એનર્જી લેયરમાં ભારે રોકાણના રસરુચિ દેખાઈ રહી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સ્વચ્છ ઊર્જા સ્ત્રોતોને કારણે ભારતને મહત્વપૂર્ણ લાભ મળ્યો છે. લગભગ 51 ટકા વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા સ્વચ્છ સ્ત્રોતોમાંથી આવે છે, અને આ ભારત માટે મોટો લાભ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે AI સ્ટેકના પાંચેય લેયરમાં મહત્વપૂર્ણ રોકાણ પ્રતિબદ્ધતાઓ જોવા મળી રહી છે, જે દેશના લાંબા ગાળાની ટેકનિકલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.
જવાબદાર AI તરફ પ્રયત્નો
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક સ્તરે જવાબદાર AI ડેવલપમેન્ટ અંગે સહમતી બની રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે AIને સમાજ પ્રત્યે જવાબદાર બનાવવામાં રસ વધ્યો છે, જેથી નવી ટેક્નોલોજીના લાભ મળી શકે અને સંભવિત નુકસાન ટાળી શકાય. આ દિશામાં ધીમે-ધીમે સહમતી વિકસતી જાય છે.
તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે અમે વૈશ્વિક નેતાઓ વચ્ચે આ બાબતે સહમતી ઊભી કરવા પ્રયત્ન કરીશું કે AIનો યોગ્ય અને લાભદાયક ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, જેથી માનવજાતને ફાયદો થાય અને ખોટા ઉપયોગથી થતા નુકસાનને અટકાવી શકાય.
ટેલેન્ટ ડેવલપમેન્ટ પર ખાસ ધ્યાન
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે AI આધારિત ટેક્નોલોજી તરફના પરિવર્તનને સંભાળવા માટે ભારત ઉદ્યોગ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે. IT ઉદ્યોગ ભારતના સૌથી મોટા ટ્રેન્ડ્સમાંનો એક છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે ટેક્નોલોજીમાં ફેરફાર થાય છે, ત્યારે ઉદ્યોગ, શૈક્ષણિક જગત અને સરકારને મળીને તેને સંભાળવું પડે છે. હાલમાં અમે ત્રણ મોરચા પર કામ કરી રહ્યા છીએ.