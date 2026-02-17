મુંબઈમાં PM મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની મુલાકાત

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન મંગળવારે ભારત પહોંચ્યા અને મુંબઈમાં વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી. આ બેઠકમાં સંરક્ષણ સહયોગ સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની ધારણા છે. બંને નેતાઓ ભારત-ફ્રાન્સ નવીનતા વર્ષ 2026નું પણ લોન્ચિંગ કરશે.
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન વહેલી સવારે મુંબઈ પહોંચ્યા અને તેમના દિવસની શરૂઆત કોસ્ટલ રોડ નજીક મરીન ડ્રાઇવ પર તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે દોડીને કરી. પીએમ મોદી અને મેક્રોન ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન યર 2026નું ઉદ્ઘાટન કરશે અને બંને દેશોના બિઝનેસ લીડર્સ, સ્ટાર્ટ-અપ્સ, સંશોધકો અને અન્ય ઇનોવેટર્સના મેળાવડાને સંબોધિત કરશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મેક્રોન મુંબઈના લોકભવન ખાતે એક મોટી બેઠક કરી. જ્યાં પીએમ મોદીએ તેમના મિત્ર મેક્રોનનું આલિંગન કરીને સ્વાગત કર્યું.
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન ભારત આવી પહોંચ્યા છે. તેઓ 17 થી 19 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન AI ઈમ્પેક્ટ સમિટ અને દ્વિપક્ષીય સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારતની મુલાકાતે છે. નોંધનીય છે કે પીએમ મોદીએ તેમને ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. બંને નેતાઓ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ યોજાવવાની છે. નોંધનીય છે કે મંગળવારે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે સંરક્ષણ સોદા સહિત અનેક મોટા સોદાઓ પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. હાલમાં સમગ્ર વિશ્વ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના કરારો પર નજર રાખી રહ્યું છે.
મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈના લોકભવનમાં પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન વચ્ચેની મુલાકાત બાદ, ઘણા મહત્વપૂર્ણ કરારોની જાહેરાત થવાની ધારણા છે. વધુમાં ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના જૂના સંરક્ષણ કરારને વધુ 10 વર્ષ માટે લંબાવી શકાય છે. મેક્રોનની ભારત મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ સંરક્ષણ સોદાઓ પર મહોર લાગી શકે છે. આમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ 114 રાફેલ વિમાનનો સોદો છે. વધુમાં બંને દેશો અનેક ઘાતક મિસાઇલો માટેના સોદાઓને પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે.
રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની આ ભારતની ચોથી મુલાકાત છે અને મુંબઈની તેમની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાત છે. તેમણે અગાઉ માર્ચ 2018માં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારબાદ તેઓ સપ્ટેમ્બર 2023માં G20 સમિટ માટે અને જાન્યુઆરી 2024માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પાછા ફર્યા હતા. ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે 1998 થી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી છે, અને બંને દેશો સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી, અવકાશ અને ઊર્જા જેવા ક્ષેત્રોમાં સાથે મળીને કામ કરે છે. આ સહયોગને આગળ વધારવા માટે આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) અનુસાર, પીએમ મોદી અને મેક્રોન વચ્ચેની વાતચીતમાં ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ થયેલી પ્રગતિની વ્યાપક સમીક્ષાનો સમાવેશ થશે.