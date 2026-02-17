‘હું મારો ધર્મ નહીં બદલું…’ ધ કેરલા સ્ટોરી 2 શાનદાર ટ્રેલર રિલીઝ

ફિલ્મ નિર્માતા વિપુલ અમૃતલાલ શાહે 2023 માં ‘ધ કેરળ સ્ટોરી’ નામની ફિલ્મ રિલીઝ કરી હતી, જેમાં ધાર્મિક પરિવર્તન સંબંધિત વાર્તા દર્શાવવામાં આવી હતી. હવે, ત્રણ વર્ષ પછી, તે ફિલ્મનો બીજો ભાગ રિલીઝ થવા જઈ રહ્યો છે. પહેલા ભાગમાં, વાર્તા ફક્ત કેરળ પર કેન્દ્રિત હતી, પરંતુ આ વખતે એવું નથી. જ્યારે ‘ધ કેરળ સ્ટોરી 2’નું ટીઝર રિલીઝ થયું, ત્યારે ખબર પડી કે ફિલ્મમાં અન્ય રાજ્યોની વાર્તા પણ સામેલ કરવામાં આવશે. હવે નિર્માતાઓએ આ ચિત્રનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે.
ટ્રેલરની શરૂઆતમાં, સ્ક્રીન પર લખ્યું છે, આ ફિલ્મ ઘણી સાચી ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે.” પછી એક વોઇસઓવર વાગે છે, જેમાં કહેવામાં આવે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ, આગામી 25 વર્ષોમાં, આખું ભારત ઇસ્લામિક રાજ્ય બનશે. અને સમગ્ર ભારતમાં શરિયા લાગુ કરવામાં આવશે.” ત્યારબાદ એક પુરુષ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરતો જોવા મળે છે કે તેની પુત્રી, દિવ્યા, માત્ર 16 વર્ષની છે અને તેને ધર્મ પરિવર્તન કરીને લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, તેની પુત્રી તેને કહે છે, “તમે સમજી શકતા નથી, પપ્પા. મારો રાશિદ એવો નથી.”
પછી, મધ્યપ્રદેશ અને કેરળની એક વાર્તા બતાવવામાં આવી છે. ટ્રેલર મુજબ, છોકરીઓને પ્રેમના વચન દ્વારા તેમનો ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા માટે લલચાવવામાં આવે છે. આ ટ્રેલરમાં, એક છોકરી એક છોકરાને કહેતી પણ જોવા મળે છે કે તે પોતાનો ધર્મ નહીં બદલે. ટ્રેલરના અંતે, લખ્યું છે, “તમારી પુત્રી તેમનું લક્ષ્ય બને તે પહેલાં…” અને ત્યારબાદ ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ.
“ધ કેરળ સ્ટોરી 2” 27 ફેબ્રુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. પહેલા ભાગનું દિગ્દર્શન સુદિપ્તો સેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, આ વખતે, ફિલ્મનું દિગ્દર્શન કામાખ્યા નારાયણ સિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ઉલ્કા ગુપ્તા, અદિતિ ભાટિયા અને ઐશ્વર્યા ઓઝા મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવે છે. મન્નન શાહે ફિલ્મ માટે પૃષ્ઠભૂમિ સંગીત આપ્યું છે. મનોજ મુન્તાશીરે ગીતો લખ્યા છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી “ધ કેરળ સ્ટોરી” બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર રહી હતી. ₹15 કરોડના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં ₹300 કરોડની કમાણી કરી હતી. હવે, વિપુલ અમૃતલાલ શાહની નવી ફિલ્મ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.