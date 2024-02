ખેડૂતો પંજાબ અને હરિયાણાની સરહદો પર ઉભા છે. આંદોલનકારી ખેડૂતોએ બુધવારે દિલ્હી ચલો પર કૂચ ફરી શરૂ કરી, પરંતુ તેઓ તેમાં સફળ થઈ શક્યા નહીં. આ દરમિયાન ખનૌરી બોર્ડર પર અથડામણમાં એક પ્રદર્શનકારીનું મોત થયું હતું અને લગભગ 12 પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા હતા. આ જોતાં ખેડૂત નેતાઓએ દિલ્હી ચલો માર્ચ બે દિવસ માટે મોકૂફ રાખવાની જાહેરાત કરી હતી.

VIDEO | “We are putting it (Delhi Chalo march) on hold for two days. After reviewing the Khanauri situation, we will take further decisions,” says Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee head Sarwan Singh Pandher on the ongoing Farmers protest. pic.twitter.com/CeCB7M3zxM

ખેડૂત નેતા સર્વન સિંહ પંઢેરે કહ્યું કે અમે ખનૌરીમાં બનેલી ઘટના અંગે ચર્ચા કરીશું. અમે સમગ્ર પરિસ્થિતિ પછીથી સ્પષ્ટ કરીશું. આવી સ્થિતિમાં, અમે શુક્રવારે સાંજે આગળની વ્યૂહરચના નક્કી કરીશું. વાસ્તવમાં, મડાગાંઠને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં ત્રણ કેન્દ્રીય પ્રધાનો સાથેની વાતચીતના ચોથા રાઉન્ડની નિષ્ફળતા પછી, ખેડૂતોએ પ્રવેશવાની યોજના બનાવી.

VIDEO | Here’s what Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee head Sarwan Singh Pandher said during a press conference on the scuffle between protesting farmers and Haryana Police.

“We condemn the atrocities carried out by Haryana Police on protesting farmers at Khanauri and… pic.twitter.com/YfLqotwFvE

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024