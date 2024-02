સરકારે શેરડીના ખરીદ ભાવમાં 8 ટકાનો વધારો કર્યો

બુધવારે કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. કેબિનેટે શેરડીની ખરીદીના ભાવમાં આઠ ટકાના વધારાને મંજૂરી આપી છે. કેબિનેટે શેરડીની ખરીદીની કિંમત 315 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલથી વધારીને 340 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ રીતે શેરડીના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 25 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. કેબિનેટની બેઠક બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે મોદી સરકારે છેલ્લા 10 વર્ષથી ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કામ કર્યું છે. 2014 પહેલા ખેડૂતોને ખાતર મેળવવા માટે પણ રસ્તા પર ઉતરવું પડતું હતું. તે સમયે શેરડીના ભાવ વાજબી ન હતા. પરંતુ મોદી સરકારે આ દિશામાં ઉત્તમ કામ કર્યું છે. રાત્રે આયોજિત કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેન્દ્રએ અંતરિક્ષમાં એફડીઆઈને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે.

