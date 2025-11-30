મોટો નિર્ણય, WhatsApp અને Telegram જેવી એપ્સ હવે સિમ કાર્ડ વગરના ફોનમાં નહીં ચાલે

WhatsApp, Telegram અથવા Snapchat જેવી એપ્સના વપરાશકર્તાઓ માટે સરકાર દ્વારા એક મોટો અપડેટ જારી કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે નવી આવશ્યકતાઓ લાગુ કરી છે અને દેશમાં ઘણી લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ્સના ઉપયોગ માટે જરૂરી ફેરફારો કર્યા છે. અગાઉ, WhatsApp અને અન્ય મેસેજિંગ એપ્સનો ઉપયોગ કોઈપણ સ્માર્ટફોન પર સિમ કાર્ડ વગર થઈ શકતો હતો, પરંતુ હવે આ શક્ય બનશે નહીં. કોઈપણ એપ સિમ કાર્ડ વગર ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે, પરંતુ લોગિન કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે ડિવાઇસમાં નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર સાથેનું સિમ કાર્ડ દાખલ કરવું આવશ્યક છે.
આ ફેરફાર શા માટે કરવામાં આવ્યો?
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ (DoT) ના નવા નિયમો હેઠળ, WhatsApp વેબ અને તેના જેવા વેબ વર્ઝન દર છ કલાકે આપમેળે લોગ આઉટ થશે, જેના માટે ફરીથી લોગિન કરવા માટે QR કોડની જરૂર પડશે. આ ફેરફારનો હેતુ સાયબર ગુનેગારો દ્વારા આ એપ્સના દુરુપયોગને રોકવાનો છે. પહેલાં, સાયબર ગુનેગારો સિમ નિષ્ક્રિય કર્યા પછી પણ એપ્સ દ્વારા છેતરપિંડી કરી શકતા હતા કારણ કે એપ લોગ ઇન થયા પછી સિમથી સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરતી હતી. હવે, સિમ બાઈન્ડિંગ યુઝરના નંબર, ફોન અને એપ વચ્ચે મજબૂત કડી બનાવશે, સ્પામ, કપટપૂર્ણ કોલ્સ અને નાણાકીય છેતરપિંડી પર કાબુ મેળવશે.
વપરાશકર્તાઓ માટે તે કેવી રીતે ફાયદાકારક રહેશે?
આ ઉપરાંત, ટેલિકોમ સુરક્ષા માળખાને મજબૂત બનાવવું એ સરકારની પ્રાથમિકતા છે, તેથી કંપનીઓએ 90 દિવસની અંદર આ નિયમ લાગુ કરવો પડશે અને 120 દિવસની અંદર પાલન અહેવાલ સબમિટ કરવો પડશે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાયબર સુરક્ષા (સુધારા) નિયમો, 2025 હેઠળ લાગુ કરાયેલ આ નવો નિયમ, એપ-આધારિત ટેલિકોમ સેવાઓને પહેલીવાર કડક ટેલિકોમ્યુનિકેશન નિયમો હેઠળ લાવે છે. નિષ્ણાતો એમ પણ માને છે કે આ નિયમ મોબાઇલ નંબર-આધારિત ડિજિટલ ઓળખને વધુ વિશ્વસનીય બનાવશે. આ નવો નિયમ ભારતમાં એપ-આધારિત સંદેશાવ્યવહારને વધુ સુરક્ષિત અને જવાબદાર બનાવશે, જે બધા વપરાશકર્તાઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે.