ગુજરાત પોલીસમાં સીધી ભરતીની સત્તાવાર જાહેરાત

થોડા દિવસ પહેલા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાત પોલીસમાં ભરતી કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી હતી. જે અંગે હવે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે મુજબ,પોલીસ વિભાગમાં વર્ગ-3 સંવર્ગ હેઠળ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને લોકરક્ષક કેડરની કુલ 13,591 જગ્યાઓ માટે મેગા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ભરતી પ્રક્રિયા માટેની ઓનલાઈન અરજીઓ 3 ડિસેમ્બર, 2025થી ઓજસ પોર્ટલ પર શરૂ થશે.
PSIની 858 જગ્યા પર ભરતી થશે અને LRDની 12,733 જગ્યા પર ભરતી થશે. બિન હથિયારી PSIની 659, હથિયારી PSIની 129, બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 6942, હથિયારી પોલીસ કોનસ્ટેબલ 2458, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ SRPF3002, જેલ સિપાઈ ( પુરુષ ) 300, જેલ સિપાઈ ( મહિલા ) 31 એમ કુલ મળીને 12,733 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.
પોલીસ ભરતીની તમામ સૂચનાઓ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર તા.03-12-2025નારોજ અપલોડ કરવામાં આવશે. આ તમામ સૂચનાઓ વાંચી નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઈચ્છીત ધરાવતા ઉમેદવારોએ વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી તેની પ્રિન્ટ પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે ભરતી બોર્ડ દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે તે રજૂ કરવાની રહેશે.