રાજ્યના 105 IPS અધિકારીઓને બદલી અને બઢતી અપાઈ, જુઓ LIST

ગુજરાત પોલીસમાં ફરજ બજાવતા 105 IPS-SPS અધિકારીની બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે. રાજ્ય ગૃહ વિભાગ દ્વારા ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીની બદલી-બઢતી અંગે નોટિફિકેશન જાહેર કરીને જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ 105 અધિકારીઓની બદલીઓની યાદી, જેમાં તેમની હાલની અને નવી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે નીચે મુજબ છે.
* ડૉ. કરણરાજ વાઘેલા, IPS (GJ:2012): પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (આર્થિક ગુના), સુરત શહેર.
* શ્રી એસ. વી. પરમાર, IPS (GJ:2012): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૧, રાજકોટ શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-15, ONGC, મહેસાણા.
* શ્રી રાહુલ ત્રિપાઠી, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, મોરબી થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, S.O.G., અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી હિમકર સિંહ, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ ગ્રામ્ય થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (આર્થિક ગુના), અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી રોહન આનંદ, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, વડોદરા ગ્રામ્ય થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, આર્થિક ગુના વિરોધી પાંખ, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર.
* શ્રી યશપાલ ધીરજભાઈ જગનિયા, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ-આહવા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક (પશ્ચિમ રેલવે) અમદાવાદ.
* શ્રી મનીષ સિંહ, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, એમ.ટી., ગાંધીનગર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-16, ભચાઉ-કચ્છ.
* શ્રી એમ. જે. ચાવડા, IPS (GJ:2013): પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક (સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ), પોલીસ ભવન, ગાંધીનગર.
* શ્રી પાર્થરાજસિંહ નવલસિંહ ગોહિલ, IPS (GJ:2014): નાયબ પોલીસ કમિશનર (ગુના અને વિશેષ), રાજકોટ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠા.
* શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, IPS (GJ:2014): પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર, ની બદલી થતા તેઓને આગળના આદેશ સુધી પોસ્ટીંગ માટે રાહ જોવામાં આવશે.
* ડૉ. રવિ મોહન સૈની, IPS (GJ:2014): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-6, અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર.
* શ્રી મયૂર ગુલાબરાવ પાટીલ, IPS (GJ:2014): પોલીસ અધિક્ષક (DCI), ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગાંધીનગર, ની બદલી થતા તેઓને આગળના આદેશ સુધી પોસ્ટીંગ માટે રાહ જોવામાં આવશે.
* શ્રી અક્ષય રાજ, IPS (GJ:2014): પોલીસ અધિક્ષક, બનાસકાંઠા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચ.
* શ્રી પ્રશાંત સુમ્બે, IPS (GJ:2015): પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, બનાસકાંઠા.
* શ્રીમતી શૈફાલી બરવાલ, IPS (GJ:2016): પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્લી-મોડાસા થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-7, સુરત શહેર.
* શ્રી પ્રેમસુખ ડેલુ, IPS (GJ:2016): પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર.
* કુ. અનુપમ, IPS (GJ:2016): હાલમાં પોસ્ટિંગની રાહમાં હતા, તેમની નિમણૂક નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેર તરીકે થઈ.
* શ્રીમતી બી. આર. પટેલ, IPS (GJ:2016): કમાન્ડન્ટ, મેટ્રો સિક્યુરિટી-૧, અમદાવાદ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી નિલેશ પાંડે, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, દેવભૂમિ દ્વારકા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગર.
* શ્રી અભય સોની, IPS (GJ:2017): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક (પશ્ચિમ રેલવે) વડોદરા.
* શ્રી સુશીલ અગ્રવાલ, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, વડોદરા ગ્રામ્ય.
* શ્રી મનોહરસિંહ એન. જાડેજા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, ગીર સોમનાથ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્લી-મોડાસા.
* શ્રી તેજસકુમાર વી. પટેલ, IPS (GJ:2017): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૬, ભચાઉ-કચ્છ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, મુખ્યમંત્રી અને V.I.P. સિક્યુરિટી, ગાંધીનગર.
* શ્રી રાહુલ બી. પટેલ, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, તાપી-વ્યારા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી.
* શ્રી જયદીપસિંહ ડી. જાડેજા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, મહીસાગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, ગીર સોમનાથ.
* શ્રી એન્ડ્રુ મેકવાન, IPS (GJ:2017): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૮, એકતાનગર-નર્મદા થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, વડોદરા શહેર.
* શ્રી હિમાંશુ આઈ. સોલંકી, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, મહેસાણા.
* શ્રી વિજય જે. પટેલ, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠા થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, ખેડા-નડિયાદ.
* શ્રી રાજેશ એચ. ગઢીયા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, ખેડા-નડિયાદ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, સુરત ગ્રામ્ય.
* કુ. પન્ના એમ. મોમાયા, IPS (GJ:2017): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેર.
* શ્રી રવિરાજસિંહ એસ. જાડેજા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદ.
* ડૉ. હર્ષદકુમાર કે. પટેલ, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૧, અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી મુકેશકુમાર એન. પટેલ, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, મોરબી.
* શ્રી ચિંતન જે. તેરૈયા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, મુખ્યમંત્રી અને V.I.P. સિક્યુરિટી, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, બોટાદ.
* શ્રી ભાગીરથ ટી. ગાંધી, IPS (GJ:2017): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, સુરત શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૬, અમદાવાદ શહેર.
* ડૉ. રાજદીપસિંહ એન. ઝાલા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગર.
* ડૉ. હરપાલસિંહ એમ. જાડેજા, IPS (GJ:2017): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧, વડોદરા થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), રાજકોટ શહેર.
* શ્રી હરેશભાઈ દુધાત, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા.
* શ્રી કિશોરભાઈ એફ. બલોલિયા, IPS (GJ:2017): પોલીસ અધિક્ષક, બોટાદ થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર.
* શ્રી જયરાજસિંહ વી. વાલા, IPS (GJ:2017): નાયબ પોલીસ કમિશનર, S.O.G., અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, દેવભૂમિ દ્વારકા.
* શ્રી પિનાકિન એસ. પરમાર, IPS (GJ:2017): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૩, સુરત શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૬, મુડેતી, જિ. સાબરકાંઠા.
* શ્રી ઋષિકેશ બી. ઉપાધ્યાય, IPS (GJ:2017): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૫, ONGC, મહેસાણા થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), વડોદરા શહેર.
* કુ. વિશાખા ડબરાલ, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૩, અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદા.
* શ્રી શ્રીપાલ શેષમા, IPS (GJ:2018): હાલમાં પોસ્ટિંગની રાહમાં હતા, તેમની નિમણૂક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, લાજપોર, સુરત તરીકે થઈ.
* શ્રી સફીન હસન, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, મહીસાગર.
* શ્રી વિજય સિંહ ગુર્જર, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, સુરત શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ ગ્રામ્ય.
* કુ. પૂજા યાદવ, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), રાજકોટ શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ-આહવા.
* શ્રી હિમાંશુ કુમાર વર્મા, IPS (GJ:2018): પોલીસ અધિક્ષક, આર્થિક ગુના વિરોધી પાંખ, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ બ્રાન્ચ), વડોદરા શહેર.
* શ્રી યુવરાજસિંહ જે. જાડેજા, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ બ્રાન્ચ), વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ.
* શ્રી બળદેવભાઈ સી. દેસાઈ, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૫, અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને નાયબ નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, વડોદરા.
* શ્રી બળદેવસિંહ સી. વાઘેલા, IPS (GJ:2018): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ટ્રાફિક (એડમિન), અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને નાયબ નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, રાજકોટ.
* શ્રી લખધીરસિંહ એ. ઝાલા, IPS (GJ:2018): પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૫, સુરત શહેર.
* શ્રી અતુલ કુમાર બંસલ, IPS (GJ:2019): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૭, નડિયાદ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી જગદીશ બંગરવા, IPS (GJ:2019): નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, રાજકોટ શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ગુના અને વિશેષ), રાજકોટ શહેર.
* શ્રી નરેશકુમાર એમ. કંજરીયા, IPS (GJ:2019): પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ), ભુજ પ્રદેશ-કચ્છ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), અમદાવાદ શહેર.
* કુ. ફાલ્ગુનીબેન આર. પટેલ, IPS (GJ:2019): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૨, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (હેડક્વાર્ટર અને વહીવટ), વડોદરા શહેર.
* કુ. બિશાખા જૈન, IPS (GJ:2020): કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૪, પાવડી, દાહોદ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (સાયબર સેલ), સુરત શહેર.
* શ્રી રાઘવ જૈન, IPS (GJ:2020): સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, રાજકોટ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૩, સુરત શહેર.
* ડૉ. જીતેન્દ્ર અગ્રવાલ, IPS (GJ:2020): પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ-૧, ગાંધીનગર પ્રદેશ-કચ્છ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૫, અમદાવાદ શહેર.
* ડૉ. નિધિ ઠાકુર, IPS (GJ:2020): સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, અમદાવાદ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, સુરત શહેર.
* ડૉ. જગદીશ એમ. ચાવડા, IPS (GJ:2020): પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ) અમદાવાદ પ્રદેશ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૧, વડોદરા શહેર.
* શ્રી જશુભાઈ એન. દેસાઈ, IPS (GJ:2020): સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, લાજપોર, સુરત થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, તાપી-વ્યારા.
* કુ. વાગિશા જોશી, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, ધંધુકા, અમદાવાદ થી પ્રમોશન બાદ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, રાજકોટ.
* શ્રી વલય અંકિતકુમાર વૈદ્ય, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, સાવરકુંડલા, અમરેલી થી પ્રમોશન બાદ સ્ટાફ ઓફિસર, ડી.જી.પી. ઓફિસ, ગાંધીનગર.
* શ્રી સંજયકુમાર સાંગણભાઈ કેશવાલા, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, મોડાસા થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગર.
* શ્રી અનશુલ જૈન, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, મહુવા, ભાવનગર થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક (ઇન્ટેલિજન્સ), ભુજ પ્રદેશ-કચ્છ.
* શ્રી લોકેશ યાદવ, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, રાજપીપળા થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર.
* શ્રી ગૌરવ અગ્રવાલ, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, બોડેલી, છોટા ઉદેપુર થી પ્રમોશન બાદ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સેન્ટ્રલ જેલ, અમદાવાદ.
* શ્રી વિવેક ભેડા, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, સંતરામપુર થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગર.
* કુ. સાહિત્ય વી., IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, પોરબંદર શહેર થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ-૧, ગાંધીનગર.
* શ્રી સુબોધ રમેશ માંકર, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, દિયોદર, બનાસકાંઠા થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક (કોસ્ટલ સિક્યુરિટી), ગાંધીનગર.
* કુ. સુમન નાલા, IPS (GJ:2021): આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, દાંતા, બનાસકાંઠા થી પ્રમોશન બાદ પોલીસ અધિક્ષક (ટેકનિકલ સેવાઓ), ગાંધીનગર.
* શ્રીમતી હેતલ સી. પટેલ, IPS (GJ:2021): નાયબ પોલીસ કમિશનર (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ), સુરત શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૧, રાજકોટ શહેર.
* શ્રીમતી અમિતા કેતન વાનાની, IPS (GJ:2021): નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર.
* શ્રી કલ્પેશકુમાર એમ. ચાવડા, SPS: કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૦, રૂપનગર, વાલિયા, જિ. ભરૂચ થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૮, ગોંડલ.
* શ્રી ભરતસંગ એમ. ટાંક, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, CID (ક્રાઈમ), સાયબર ક્રાઈમ, ઇકો સેલ, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને પોલીસ અધિક્ષક (DCI), ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગાંધીનગર.
* શ્રી પ્રફુલ વી. વાનિયા, SPS: કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૮, ગોંડલ થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર.
* કુ. જ્યોતિ પી. પટેલ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૮, એકતાનગર-નર્મદા.
* કુ. મેઘા આર. ટેવાર, SPS: કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૬, મુડેતી, જિ. સાબરકાંઠા થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૨૦, વિરમગામ, અમદાવાદ.
* કુ. શ્રેયા જે. પરમાર, SPS: કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૨૦, વિરમગામ, અમદાવાદ થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, મરીન ટાસ્ક ફોર્સ કમાન્ડર, હાજીરા.
* કુ. અર્પિતા સી. પટેલ, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ-૨, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ નિયામક, સ્ટેટ પોલીસ એકેડેમી, કરાઈ, ગાંધીનગર.
* શ્રી હરેશકુમાર ડી. મેવાડા, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), સુરત થી બદલી થઈને નાયબ નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદ.
* કુ. ભારતી જે. પંડ્યા, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ટેકનિકલ સેવાઓ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (વહીવટ), અમદાવાદ.
* કુ. રૂપલબેન એન. સોલંકી, SPS: સ્ટાફ ઓફિસર, ડી.જી.પી. ઓફિસ, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૩, અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી ચિરાગ આઈ. પટેલ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર, સી-ડિવિઝન, સુરત શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, પોલીસ ટ્રાફિક (વહીવટ), અમદાવાદ શહેર.
* ડૉ. કાનન એમ. દેસાઈ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૪, અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, સુરત શહેર.
* કુ. જૂલી સી. કોઠિયા, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૧, વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ), સુરત શહેર.
* કુ. મંજીતા કે. વંઝારા, SPS: કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૨, અમદાવાદ થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, વડોદરા શહેર.
* કુ. તેજલ સી. પટેલ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (હેડક્વાર્ટર અને વહીવટ), વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), વડોદરા શહેર.
* શ્રી રાકેશ ડી. દેસાઈ, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૨, રાજકોટ શહેર.
* ડૉ. શ્રુતિ એસ. મહેતા, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, CID (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૦૨, અમદાવાદ.
* કુ. નીતાબેન એચ. દેસાઈ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, મેટ્રો સિક્યુરિટી-૧, અમદાવાદ.
* કુ. રીમા એમ. મુનશી, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ), અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર, પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ, અમદાવાદ શહેર.
* શ્રી પી.એચ. ભેંસાનિયા, SPS: નાયબ નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, વડોદરા થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૪, પાવડી, દાહોદ.
* શ્રી પરાગ પી. વ્યાસ, SPS: કમાન્ડન્ટ (BQM), SRPF ગ્રુપ-૨, અમદાવાદ થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૭, નડિયાદ.
* શ્રી એસ.જી.પાટીલ, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, ડાંગ-આહવા ડિવિઝન, ડાંગ થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૦, રૂપનગર, વાલિયા, જિ. ભરૂચ.
* શ્રી ડી.એચ.દેસાઈ, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર.
* શ્રી એ.એમ.પરમાર, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેર થી બદલી થઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર (કંટ્રોલ રૂમ), સુરત શહેર.
* શ્રી એ.એમ.સૈયદ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર (કંટ્રોલ રૂમ), વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૪, કલગામ, વલસાડ.
* શ્રી વી.આર. યાદવ, SPS: કમાન્ડન્ટ (BQM), SRPF ગ્રુપ-૭, નડિયાદ, ખેડા થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧, વડોદરા.
* શ્રી પી.ડી.માનવર, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, કલોલ ડિવિઝન, ગાંધીનગર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૨, ગાંધીનગર.
* શ્રી પી.જી.જાડેજા, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર, જે-ડિવિઝન, અમદાવાદ શહેર થી બદલી થઈને કમાન્ડન્ટ, SRPF, ગ્રુપ-૧૩, રાજકોટ.
* શ્રી એચ.એ.રાઠોડ, SPS: નાયબ પોલીસ કમિશનર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, વડોદરા શહેર થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગાંધીનગર.
* શ્રી આર.આર.રાઘુવંશી, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (મુખ્યમથક), રાજકોટ ગ્રામ્ય થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), અમદાવાદ પ્રદેશ.
* શ્રી એમ.જે. સોલંકી, SPS: સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર થી બદલી થઈને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (ઇન્ટેલિજન્સ), સુરત